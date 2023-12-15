Филиал Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» провел XIV Научно-практическую конференцию «Планирование и управление электроэнергетическими системами» памяти первого руководителя ОДУ Сибири Владимира Ясникова.

«Участники конференции представили доклады по наиболее актуальным проблемам электроэнергетики и оперативно-диспетчерского управления. Они рассказали о разрабатываемых ими инновационных решениях, которые открывают новые возможности для повышения эффективности управления энергосистемами, поддержания их устойчивости и обеспечения сбалансированного развития на десятилетия вперед. Это говорит о том, что уже сегодня молодые исследователи Сибири готовятся решать задачи, которые будут стоять перед электроэнергетической отраслью в перспективе», – заявил генеральный директор ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

В работе конференции приняли участие специалисты сибирских филиалов Системного оператора, представители научно-исследовательских институтов и ведущих профильных вузов региона.

Программа конференции включала пленарное заседание и тематические секции «Управление электроэнергетическими режимами работы энергосистем» и «Релейная защита и автоматика», модераторами которых выступили заместитель главного диспетчера ОДУ Сибири Андрей Останин и ведущий специалист Службы РЗА Сергей Жидов.

Всего на форуме было представлено 18 докладов.

В них были затронуты вопросы обеспечения растущего спроса на электроэнергию и мощность в регионе, влияние ВИЭ на режимно-балансовую ситуацию, унификация информационного обмена в масштабах отрасли и роль CIM в новой модели планирования перспективного развития отрасли. Важными темами форума стали использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в оперативно-диспетчерском управлении, перспективные направления развития систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также возможные пути повышения технологической безопасности энергообъектов в современных условиях.

Научно-практическая конференция памяти В.Н. Ясникова стала продуктивной площадкой для обсуждения текущих вопросов, содействовала обмену знаниями и опытом между специалистами отрасли.

«Особую ценность представляет прикладной характер конференции. Для студентов и профессорско-преподавательского состава она позволяет лучше понять потребности отрасли и то, в каком направлении нужно прикладывать свои творческие усилия, чтобы оставаться в рамках актуальной повестки», – уверен доцент Томского политехнического университетаАнтон Прохоров, координирующий взаимодействие вуза с Системным оператором.

«Предложенные докладчиками разработки в большинстве своем имеют практическую значимость. Методы оптимизации выполняемых диспетчерскими центрами расчетов динамической устойчивости, выбора управляющих воздействий при оперативном регулировании перетоков активной мощности, загрузки гидроагрегатов по критерию обеспечения максимального диапазона вторичного регулирования – всё это крайне важно в текущей работе диспетчерского центра», – подчеркнул Андрей Останин.

«Большой интерес вызвали доклады, касающиеся как внедряемых в промышленное производство технологий, так и рационализации деятельности диспетчерских центов. Докладчики показали высокую степень проработки материала, аудитория активно включалась в обсуждение», – отметил Сергей Жидов.

В завершение конференции специалисты ОДУ Сибири Роман Наумкин и Сергей Жидов провели интеллектуальную игру. В квизе состязались 14 команд, в состав которых вошли сотрудники ОДУ Сибири и региональных диспетчерских управлений Системного оператора из Омска, Новосибирска, Кемерова, Абакана и Улан-Удэ.

Единственная за Уралом научно-практическая конференция «Планирование и управление электроэнергетическими системами» для студентов и молодых ученых проводится филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири с 2009 года. Конференция учреждена в честь 100-летия со дня рождения основателя и первого директора ОДУ Сибири Владимира Николаевича Ясникова, возглавлявшего диспетчерский центр с 1959 по 1983 год.