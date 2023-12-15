Королевскую городскую больницу отремонтируют за 316,8 млн

В Королеве Московской области капитально отремонтируют городскую больницу в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы, сообщает RosTender.info.

Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 10 января.

С победителем заключат государственный контракт на 316,8 млн рублей, компании предстоит подготовить проект и отремонтировать здание по адресу улица Циолковского, дом 24.