Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Королевскую городскую больницу отремонтируют за 316,8 млн

15 декабря 2023, 11:30 286 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Королеве Московской области капитально отремонтируют городскую больницу в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы, сообщает RosTender.info.

Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 10 января.

С победителем заключат государственный контракт на 316,8 млн рублей, компании предстоит подготовить проект и отремонтировать здание по адресу улица Циолковского, дом 24.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.12.2023
Столичная компания создала лазерный станок для обработки деталей газотурбинных двигателей
15.12.2023
"Укрэнерго" стала членом европейской энергосети ENTSO-E
15.12.2023
При разработке СиПР ЭЭС России на 2024–2029 годы Системный оператор провел расчеты балансовой надежности и оценку тарифных последствий реализации технических решений
15.12.2023
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16% годовых
15.12.2023
В Туве директор фирмы получила срок за энерговоровство при добыче криптовалюты
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+