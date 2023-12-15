Основные параметры реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург сформированы, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления на Железнодорожном съезде.

"Поистине знаковым для страны событием является решение о строительстве магистрали Москва - Санкт-Петербург. Мы сформировали основные параметры реализации, разработали финансовую и организационную модель", - сказал он.

Министр отметил, что эффект от реализации проекта в разы превосходит необходимые вложения для строительства.

Ранее Минфин сообщал, что финансовая модель строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург дорабатывается, стоимость и структура финансирования проекта пока не утверждены.

Стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург сейчас оценивается в 1,7 трлн рублей. Согласно подсчетам Минтранса РФ, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.