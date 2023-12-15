7 декабря, в первый день работы Владимирского инвестиционного конгресса, состоялось подписание 9 соглашений об условиях осуществления инвестиций и сотрудничестве. Подписи под документами поставили Губернатор Александр Авдеев, главы муниципалитетов и руководители компаний.

«Мы говорим об ответственном ведении бизнеса, о том, что важно помогать компаниям развиваться на территории нашей области. И подписание инвестиционных соглашений – это залог взаимовыгодного партнёрства, которое может принести не только финансовые выгоды, но и новые возможности. Это ключевой шаг для обеспечения стабильного развития и роста экономики региона», – отметил Александр Авдеев.

Благодаря подписанным инвестсоглашениям в области появятся новые производственные площадки и промышленные предприятия, в том числе по выпуску импортозамещающей продукции. Например, Камешковский радиоэлектронный завод планирует до 2029 года совместно с китайскими партнёрами создать производство по сборке высокотехнологичных линий для монтажа и пайки печатных плат, организовать 330 рабочих мест. Проектная мощность предприятия – 29 млн единиц изделий в год. Общий объём инвестиций в проект составит ориентировочно 3,11 млрд рублей.

Компания «Хоум Электро Системс» инвестирует около 2 млрд рублей в производство в Ковровском районе компонентов для холодильной и кондиционерной отрасли: паяных и воздушных теплообменников; фильтров-осушителей и спиральных компрессоров. К реализации проекта планируется приступить в начале 2024 года. Планируется создать 200 рабочих мест. К 2028 году проектная мощность предприятия составит более 25 000 единиц компонентов в год.

Инвестпроект компании «КЕВ-РУС» стоимостью 1,2 млрд рублей предусматривает создание во Владимире технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности с производством преобразователей частоты и интегрированных систем управления. Реализация проекта намечена на 2024-2026 годы, в результате чего появится 50 новых рабочих мест.

«Как мы говорили ранее на встрече с Губернатором нам важно расширяться. Объёмы производства нашей продукции увеличиваются и нам необходимо увеличить производственную площадь, штат сотрудников. Это нужно, чтобы выполнять государственные заказы», – рассказал генеральный директор «КЕВ-РУС» Дмитрий Щавелев.

В 2024-2029 годах в Камешковском районе появится промышленное предприятие компании «ПроПласт» по выпуску сантехнических изделий: ванн, душевых поддонов, душевых кабин и сопутствующих товаров к ним из пластичных материалов. Общий объем инвестиций в проект – более 1 млрд рублей. К 2030 году проектная мощность предприятия составит 230 тысяч единиц изделий из композитных материалов в год. Планируется создать 390 рабочих мест.

Торговый дом БЭСТ планирует в 2024-2025 годах построить во Владимире на улице Лакина спортивно-оздоровительный комплекс. Он будет предназначен для круглогодичных занятий пляжными игровыми видами спорта, плаванием, футболом, теннисом и фитнесом. Общий объём инвестиций в проект – ориентировочно 458 млн рублей, в т.ч. с привлечением федеральных и региональных средств.

Компания «ТехноФрост» в 2023-2025 годах построит в Киржачском районе научно-производственный комплекс для производства промышленных холодильных установок, установок охлаждения жидкости и прецизионных кондиционеров. Планируется инвестировать в проект 450 млн рублей и создать 100 рабочих мест.

ООО «Нит-э-Бит» налаживает в Собинском районе производство изделий из вязаного трикотажа с проектной мощностью 900 тысяч единиц изделий в год. Общий объём инвестиций в проект составит 195 млн рублей, в том числе с использованием средств Фонда развития промышленности в размере 128 млн рублей. Выход на проектную мощность ожидается во II квартале 2024 года. Планируется создать 140 рабочих мест.

Кроме того, Правительство Владимирской области и компания «РЕД СОФТ» заключили соглашение о сотрудничестве для реализации программы импортозамещения и развития информационных технологий в регионе. Ещё одно соглашение подписано с ПАО «Вымпел-Коммуникации», которое предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов в области связи.