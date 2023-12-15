В условиях энергоперехода, неравномерности развития экономик разных стран и разрушения традиционной системы взаимоотношений на мировом рынке природный газ приобретает особое значение. Об этом Николай Шульгинов заявил на XXI международном форуме «Газ России 2023».

Министр отметил, что за десять лет мировое потребление газа выросло более чем на 500 млрд куб. м, а производство СПГ – более чем на 60%.

При этом он добавил, что согласно прогнозам, эта глобальная тенденция продолжится и к 2040 году потребление газа вырастет на 600 млрд куб. м, а мировой рынок СПГ достигнет 700 млн т.

«Уже сегодня можно констатировать, что газ является наиболее быстрорастущим ископаемым топливом в мировом энергобалансе», –​ подчеркнул Николай Шульгинов.

Он также добавил, что природный газ является наиболее чистым углеводородом с наименьшими удельными выбросами, а развитие СПГ-инфраструктуры, такой как газовозы и регазификационные терминалы, делает его доступным.

«В комбинации с большими запасами, газ может стать тем самым топливом, которое обеспечит реальное снижение выбросов парниковых газов», – продолжил Николай Шульгинов.

Он добавил, что в итоговом коммюнике конференции ООН по изменению климата COP28 нет запрета на переходный вид топлива, каким и является сегодня природный газ.

«Мы активно развиваем отношения с партнёрами по ЕАЭС, СНГ, расширяем инфраструктуру для взаимовыгодной торговли газом. Это поможет нарастить его потребление по приемлемым ценам, улучшить экологическую ситуацию, а также ускорить развитие экономики», – продолжил Министр.

Он также отметил, что создаётся инфраструктура для поставок газа на рынки АТР – Дальневосточный маршрут от системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», газопровод «Сила Сибири-2», а также объединение Восточной Сибири с Единой системой газоснабжения.

«Это позволит не только поставить дополнительные объёмы на экспорт, но также газифицировать регионы Сибири и Дальнего Востока», –​ уточнил Николай Шульгинов.

Говоря о рынке СПГ, Николай Шульгинов отметил, что Россия сохраняет цели по увеличению производства сжиженного природного газа до 100 млн т к 2030 году.