При подготовке утвержденной Минэнерго России Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы Системным оператором в полном объеме проведены расчеты балансовой надежности и оценка тарифных последствий реализации технических решений этого основополагающего документа перспективного развития.

Балансовая надежность – способность энергосистемы обеспечивать потребление с учетом плановых и внеплановых выходов из строя элементов энергосистемы. Расчет балансовой надежности (оценка вероятности бездефицитной работы) и определение мероприятий для обеспечения ее нормативного уровня выполняются Системным оператором в соответствии с требованиями Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики. Основой для проведения расчета являются Методические указания по проектированию развития энергосистем.

Для разработки основных программных документов новой системы перспективного планирования – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и СиПР ЭЭС используется установленный приказом Минэнерго России от 10.04.2023 № 231 нормативный уровень балансовой надежности энергосистемы – вероятность бездефицитной работы равная 0,996. Это означает, что прогнозная вероятность дефицита генерирующих мощностей, не позволяющего обеспечить баланс производства и потребления в крупных частях энергосистемы, не превысит 0,004.

В СиПР ЭЭС России на 2024–2029 годы определены показатели балансовой надежности 110 зон надежности в ЕЭС России. В 23 из них уровень балансовой надежности прогнозируется ниже установленного Минэнерго России норматива. Для этих зон Системным оператором сформированы предложения по обеспечению нормативного уровня балансовой надежности экономически наиболее эффективным способом. Например, для обеспечения нормативного уровня балансовой надежности, в том числе в условиях наступления маловодного года и фактической повышенной аварийности генерирующего оборудования тепловых электростанций ОЭС Востока, необходимая величина максимальной установленной мощности генерации, способной к выработке электрической энергии с числом часов использования установленной мощности не менее 6500 часов в год, увеличивается со значения в 1348 МВт до величины в 1935 МВт.

В рамках разработки СиПР ЭЭС России на 2024–2029 годы выполнена оценка тарифных последствий реализации технических решений программного документа в магистральной (по всей ЕЭС России) и распределительных (по каждому субъекту Российской Федерации) сетях. Оценка проводилась для 45 субъектов Российской Федерации и не затронула те регионы, в которых, решения СиПР соответствуют уже утвержденным инвестиционным программам сетевых организаций, либо предусматривают только мероприятия по развитию ЕНЭС, а также те субъекты РФ, где мероприятия по развитию сети не предусмотрены.

В 13 субъектах выявлена недостаточность тарифного финансирования. По субъектам Российской Федерации с дефицитом тарифного источника дефицит варьируется в диапазоне от 1 % до 45 % от необходимой валовой выручки на период 2029 года.