Проект строительства нового терминально-логистического центра в Екатеринбурге получил положительное заключение управления государственной экспертизы Свердловской области.

Современный грузовой терминал разместится рядом со станцией Гипсовая Свердловской железной дороги (парк «Гипсовая» станции Екатеринбург-Товарный), между улицей Автомагистральной и Серовским трактом. Место будущего строительства выбрано таким образом, чтобы максимально использовать для транспортного обслуживания площадки существующую железно- и автодорожную инфраструктуру.

Проект предполагается реализовать в 3 этапа. На первом планируется построить новый грузовой парк станции Шувакиш. В частности, появятся 2 электрифицированных приемо-отправочных пути длиной 1050 м. Это позволит обслуживать полносоставные поезда длиной 71 вагон. Конфигурация нового парка обеспечит возможность приема и отправления грузовых поездов как с запада, так и с востока.

На втором этапе будет организована площадка для осуществления операций с крупнотоннажными контейнерами, на третьем – создан универсальный терминал, который сможет также обрабатывать контрейлеры, тяжеловесные и негабаритные грузы, автомобильную технику. Перерабатывающая способность перспективного ТЛЦ составит порядка 140 вагонов в сутки. Проектом также предусмотрено проведение работ по благоустройству и озеленению территории.

Основной объем строительно-монтажных работ планируется завершить в 2025 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Напомним: строительство нового грузового терминала на станции Гипсовая является частью проекта «Сухой порт», который реализуется по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Концепция предполагает интеграцию в единую систему транспортной, логистической и сопутствующей инфраструктуры региона.

Создание современного ТЛЦ в северо-западной промышленной зоне городской агломерации также согласовано с генеральной схемой развития Екатеринбургского железнодорожного узла, а также генеральным планом развития Екатеринбурга до 2025 года.