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Пушкинскую больницу имени Розанова отремонтируют за 665 млн

15 декабря 2023, 16:15 333 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Московской области капитально отремонтируют здание Пушкинской больницы имени профессора Розанова, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс за проектирование и подрядные работы. Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области принимает заявки на участие до 11 января. С победителем заключат контракт на 665 млн рублей.

Мероприятия будут профинансированы из средств областного бюджета. Работы пройдут в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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