Пушкинскую больницу имени Розанова отремонтируют за 665 млн

В Московской области капитально отремонтируют здание Пушкинской больницы имени профессора Розанова, сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс за проектирование и подрядные работы. Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области принимает заявки на участие до 11 января. С победителем заключат контракт на 665 млн рублей.

Мероприятия будут профинансированы из средств областного бюджета. Работы пройдут в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.