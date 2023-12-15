Пушкинскую больницу имени Розанова отремонтируют за 665 млн

Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
В Московской области капитально отремонтируют здание Пушкинской больницы имени профессора Розанова, сообщает RosTender.info.
Объявлен конкурс за проектирование и подрядные работы. Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области принимает заявки на участие до 11 января. С победителем заключат контракт на 665 млн рублей.
Мероприятия будут профинансированы из средств областного бюджета. Работы пройдут в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter