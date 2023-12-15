Владимир Солодов провёл рабочую встречу с Вице-президентом по Дальнему Востоку ПАО «Ростелеком» Андреем Карташовым по вопросам реализации в Камчатском крае проектов в сфере телекоммуникаций. Один из главных вопросов касался прокладки резервного источника связи.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов: «Компания “Ростелеком” является одним из флагманов высокотехнологичного сектора региональной экономики. На Камчатке есть целый ряд вопросов в части деятельности компании, которые требуют особого внимания. В их числе обеспечение надёжности и качества связи, которые, как показали события 15 ноября, не менее важны, чем скорость и доступность оказания услуг».

Глава региона сообщил, что необходимо выполнить резервирование наземной части магистральной линии связи «Сахалин – Камчатка».

Андрей Карташов напомнил, что в 2021 году более тысячи километров ВОЛС по федеральным контрактам было проложено на Камчатке с учётом интересов местных жителей и представителей бизнеса. В 2022 году построена ВОЛС из Петропавловска-Камчатского на Халактырский пляж, откуда идет подводная линия связи до Анадыря. Так Камчатка стала транзитным центром, от которого зависит связь и в Чукотском автономном округе. В 2023 году по проекту УЦН 2.0 (устранение цифрового неравенства) специалисты компании проложили 21 км ВОЛС и установили четыре БС стандарта LTE в удаленных населенных пунктах Камчатского края: селах Майское, Тымлат, Аянка и поселке Таежный, в 2024 году компания планирует продолжить реализацию программы на территории края.

Также Андрей Карташов отметил, что на сегодня готов проект по прокладке резервного источника связи «Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк».

Вице-президент по Дальнему Востоку ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов: «Камчатским филиалом компании проработано техническое решение для обеспечения резервирования основного канала связи на участке “Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк”. В настоящее время ведутся переговоры с представителями операторов связи по вопросу предоставления аренды оптических волокон в кабеле. Планируемый срок обеспечения резервирования, учитывая особенности строительного сезона в Камчатском крае, а также сроки заключения договора на аренду оптических волокон определены на 3 квартал 2024 года. Отмечу также, что проект по подводной ВОЛС подводной части «Оха – Усть-Большерецк» не остановлен, занимаемся данным вопросом и планируем продолжить реализацию этого проекта в 2025 году».

Добавим, ввиду географического положения Камчатский край включён в единую сеть электросвязи Российской Федерации посредством единственной подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин – Камчатка», проходящей по дну Охотского моря. Причем наземная часть кабельной магистрали на участке «Усть-Большерецк – Петропавловск-Камчатский» составляет более 200 км.

За весь период существования подводной ВОЛС с 2016 года нештатные ситуации были связаны с авариями именно на наземных участках линии связи. Последний блэкаут зафиксирован 15 ноября 2023, время простоя в предоставлении услуг доступа к сети Интернет – 13 часов.

В настоящее время мероприятие по резервированию подводной части ВОЛС до Камчатки, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило в национальный проект «Экономика данных», который стартует с 2025 года.