ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16% годовых

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", — говорится в сообщении ЦБ.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Согласно прогнозу регулятора, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Напомним, что в июле ЦБ после длительной "паузы" повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. В августе ставка была повышена на 350 б.п., до 12%. В сентябре ставка выросла до 13%, в октябре — до 15%.

Следующее заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 16 февраля 2024 года.