Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В ЛНР отремонтировали более 500 км линий электропередачи в 2023 году

15 декабря 2023, 12:15 255 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Энергетики Луганской Народной Республики отремонтировали более 500 км линий электропередачи, сообщило в своем Telegram-канале правительство ЛНР.

"В этом году энергетики сделали большой объем работ по подготовке энергосистемы Луганской Народной Республики к периоду максимальных нагрузок: республиканская сетевая компания произвела ремонт более 500 км линий электропередачи стоимостью более 270 млн рублей. Завершается капитальный ремонт на 45 объектах высоковольтной сети стоимостью более 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Дениса Яроша.

Он добавил, что "завершен капитальный ремонт двух энергоблоков и подготовка Луганской ТЭС к работе в период максимальных нагрузок стоимостью более 2 млрд рублей". "Блоки сегодня уже в работе. Сформирован аварийный резерв стоимостью порядка 600 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Президент России Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что в бюджет страны заложили более 1 трлн рублей ежегодно на интеграцию и развитие новых регионов, также установлены побратимские связи с городами новых территорий. 

Обсудить на форуме
Метки: ЛНР, ЭЛЕКТРОСЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.12.2023
Ставропольские ученые создали мобильную лабораторию для тестирования электросетей
15.12.2023
В Забайкалье запустили полигон для испытания передовых солнечных панелей
15.12.2023
Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" совместно с сотрудниками полиции пресекли факты энерговоровства в поселке Берег Камы Пермского округа
15.12.2023
"Укрэнерго" стала членом европейской энергосети ENTSO-E
15.12.2023
При разработке СиПР ЭЭС России на 2024–2029 годы Системный оператор провел расчеты балансовой надежности и оценку тарифных последствий реализации технических решений
Другие новости рубрики За рубежом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+