Речь идет об участке с 305-го по 335-й км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в районе Дальнереченска.

В ходе реконструкции, начатой в 2020 году, специалисты привели профиль земляного полотна к нормативным требованиям, соответствующим II категории дороги с двумя полосами движения и новым асфальтобетонным покрытием. Кроме того, на объекте построили семь мостов общей протяженностью более 330 пог. м и 48 водопропускных труб.

«Около 2,5 км трассы пролегает по новому направлению – в обход села Знаменка. Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта и повысить уровень безопасности движения по автомобильной дороге. Благодаря хорошему темпу работ и опережению календарного графика объект протяженностью 29 км удалось ввести в эксплуатацию на год раньше установленного контрактом срока», – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

В рамках проекта на участке также выполнили устройство около 25 км металлического барьерного ограждения и 2,5 км пешеходных дорожек, а также монтаж четырех новых автобусных павильонов на остановках. На отрезке пути, пролегающем через село Совхоз Пожарский, установили почти 2 км линий электроосвещения и более 330 м шумозащитных экранов.

*** Федеральная автомобильная дорога А-370 «Уссури» является самой загруженной в Дальневосточном федеральном округе: к ней тяготеют практически все административные районы юга и юго-запада Приморского и Хабаровского краев. С 2011 года на этой трассе построили обходы таких населенных пунктов, как Сосновка, Корфовский, Лермонтовка, Бикин, Михайловка и Уссурийск.