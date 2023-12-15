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В Забайкалье запустили полигон для испытания передовых солнечных панелей

15 декабря 2023, 10:24 269 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Приоритет 2030
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: priority2030.ru

Фото: priority2030.ru

В Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) введён в эксплуатацию киберфизический полигон возобновляемых источников энергии. Он максимально приближен к реальным условиям эксплуатации и позволяет отслеживать параметры работы энергетических объектов в широком диапазоне климатических характеристик и режимов работы. На базе вуза эти панели будут собирать, тестировать и модернизировать, а Забайкалье станет одним из центров солнечной энергетики среди российских регионов. 

Сегодня в Забайкальском крае проходят испытания передовые системы солнечного электроснабжения, разработанные в МИСиС. По результатам испытаний получены данные о параметрах работы солнечных панелей данного типа в условиях при различном уровне солнечной активности в широком диапазоне температур, они помогут внести необходимые модернизации в разработку перспективных солнечных элементов на базе перовскита и оптимизировать энергетические установки, создаваемые на их основе.. 

«Забайкалье благодаря своему континентальному климату и большому количеству ясных дней в году – один из самых перспективных регионов для развития альтернативной энергетики. Благодаря таким испытаниям мы можем адаптировать солнечные элементы под нашу погоду, чтобы они производили как можно больше энергии и работали как можно дольше», – рассказал учёный-изобретатель Забайкальского университета Георгий Палкин.

На полигоне продолжат тестировать различные солнечные элементы для их дальнейшего внедрения в интересах промышленности. В дополнение к физическому полигону в планах команды разработка цифрового двойника солнечной электростанции, который позволит прогнозировать параметры солнечных элементов в разных условиях, учитывая процессы старения фотоэлементов.   

Введение киберфизического полигона в эксплуатацию проводят в ЗабГУ в рамках дальневосточного трека программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»). 

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Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ЗАБГУ
Отрасль: Электроэнергетика 

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