В Забайкальском государственном университете (ЗабГУ) введён в эксплуатацию киберфизический полигон возобновляемых источников энергии. Он максимально приближен к реальным условиям эксплуатации и позволяет отслеживать параметры работы энергетических объектов в широком диапазоне климатических характеристик и режимов работы. На базе вуза эти панели будут собирать, тестировать и модернизировать, а Забайкалье станет одним из центров солнечной энергетики среди российских регионов.

Сегодня в Забайкальском крае проходят испытания передовые системы солнечного электроснабжения, разработанные в МИСиС. По результатам испытаний получены данные о параметрах работы солнечных панелей данного типа в условиях при различном уровне солнечной активности в широком диапазоне температур, они помогут внести необходимые модернизации в разработку перспективных солнечных элементов на базе перовскита и оптимизировать энергетические установки, создаваемые на их основе..

«Забайкалье благодаря своему континентальному климату и большому количеству ясных дней в году – один из самых перспективных регионов для развития альтернативной энергетики. Благодаря таким испытаниям мы можем адаптировать солнечные элементы под нашу погоду, чтобы они производили как можно больше энергии и работали как можно дольше», – рассказал учёный-изобретатель Забайкальского университета Георгий Палкин.

На полигоне продолжат тестировать различные солнечные элементы для их дальнейшего внедрения в интересах промышленности. В дополнение к физическому полигону в планах команды разработка цифрового двойника солнечной электростанции, который позволит прогнозировать параметры солнечных элементов в разных условиях, учитывая процессы старения фотоэлементов.

Введение киберфизического полигона в эксплуатацию проводят в ЗабГУ в рамках дальневосточного трека программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).