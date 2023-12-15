Водород – как гость из будущего

Водород, получаемый электролизом, в будущем может занять большую долю в мировом энергобалансе. Получение водорода путем конверсии метана является переходным этапом для масштабного внедрения водородных технологий. К такому выводу пришли участники дискуссии «Первый в таблице Менделеева: как водород изменит будущее», организованной Российским обществом «Знание». Модератором дискуссии выступил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.

«За водородом будущее, он будет играть главенствующую роль, поскольку запасы газа конечны и ограниченны», — отметил исполнительный вице-президент компании «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель.

При этом в долгосрочной перспективе водород будет производится путем электролиза, без использования углеводорода.

В течение переходного периода возможно производство газа путем конверсии метана.

«На дальнюю перспективу мы должны рассматривать получение водорода только путем электролиза. Получение водорода из углеводородов – это переходный период, всегда сопутствующий глобальной трансформации», — заявил руководитель Центра «Новые и мобильные источники энергии», ФИЦ Проблем химической физики и медицинской химии РАН Алексей Левченко.

Однако на текущем этапе энергетического развития использование водорода в качестве топлива не является экономически рентабельным и эффективным.

«Сейчас в производстве водорода, любом производстве – «голубом», «зеленом», экономики нет никакой. Ты затратишь на его производство энергии больше, чем получишь при его сжигании», — отметил В.Бессель.

Как правило, более или менее оптимальным является использование водорода в качестве топливных элементов или аккумулятора при избыточном производстве энергии и неравномерном ее потреблении. Одним из наиболее ярких примеров такого использования являются атомные станции. При пике спроса электроэнергия, вырабатываемая на АЭС, направляется в энергетическую систему, а при естественном спаде спроса, электроэнергия направляется на производство водорода путем электролиза.

Кроме того, нерешенным остается вопрос транспортировки и маркетинга водорода. Сейчас существуют виды черной стали, которые позволяют транспортировать водород, однако пока из-за отсутствия рынка строить такие трубопроводные системы не имеет смысла. Еще одним вариантом может стать транспортировка и хранение водорода в органических соединения, в виде бензола, толуола и других соединений. Концентрация водорода при таком способе хранения достигает 6-8%.