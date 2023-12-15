Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в качестве сопредседателя провёл в Пекине 20-е, юбилейное заседание Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Россией и Китаем.

«В основе российско-китайских отношений лежат принципы равноправия, взаимного уважения, готовность оказывать решительную обоюдную поддержку по вопросам, касающимся коренных национальных интересов. Энергетика занимает важное место в комплексе российско-китайских многоплановых связей, играет роль их локомотива. Несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны на современном этапе, энергетическое сотрудничество стремительно продвигается на всех направлениях, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса», – сказал Александр Новак, открывая заседание комиссии.

Вице-премьер подчеркнул беспрецедентный уровень роста товарооборота между Россией и Китаем: на сегодняшний день он уже превысил 200 млрд долларов. Треть этого объёма пришлась на торговлю энергоресурсами.

Россия традиционно занимает первое место по экспорту нефти в Китай. Наращиваются поставки трубопроводного газа по «Силе Сибири». Ведётся работа над новыми маршрутами его поставок – как напрямую из России по дальневосточному маршруту, так и через Монголию. Реализация всех намеченных проектов позволит увеличить совокупный объём экспорта природного газа в Китай до 100 млрд куб. м.

Также расширяется сотрудничество по поставкам СПГ и угля в Китай. Реализация в данных сферах целого ряда двусторонних перспективных проектов позволит вывести российско-китайское взаимодействие на качественно новый уровень и привести к новым рекордным показателям.

Особое внимание уделяется взаимодействию в атомной сфере и в области возобновляемых источников энергии. Обсуждается укрепление партнёрства в области электроэнергетики и кооперация в сфере ВИЭ.