Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в качестве сопредседателя провёл в Пекине 20-е, юбилейное заседание Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Россией и Китаем.
«В основе российско-китайских отношений лежат принципы равноправия, взаимного уважения, готовность оказывать решительную обоюдную поддержку по вопросам, касающимся коренных национальных интересов. Энергетика занимает важное место в комплексе российско-китайских многоплановых связей, играет роль их локомотива. Несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны на современном этапе, энергетическое сотрудничество стремительно продвигается на всех направлениях, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса», – сказал Александр Новак, открывая заседание комиссии.
Вице-премьер подчеркнул беспрецедентный уровень роста товарооборота между Россией и Китаем: на сегодняшний день он уже превысил 200 млрд долларов. Треть этого объёма пришлась на торговлю энергоресурсами.
Россия традиционно занимает первое место по экспорту нефти в Китай. Наращиваются поставки трубопроводного газа по «Силе Сибири». Ведётся работа над новыми маршрутами его поставок – как напрямую из России по дальневосточному маршруту, так и через Монголию. Реализация всех намеченных проектов позволит увеличить совокупный объём экспорта природного газа в Китай до 100 млрд куб. м.
Также расширяется сотрудничество по поставкам СПГ и угля в Китай. Реализация в данных сферах целого ряда двусторонних перспективных проектов позволит вывести российско-китайское взаимодействие на качественно новый уровень и привести к новым рекордным показателям.
Особое внимание уделяется взаимодействию в атомной сфере и в области возобновляемых источников энергии. Обсуждается укрепление партнёрства в области электроэнергетики и кооперация в сфере ВИЭ.
«Мы настроены на самое тесное партнёрство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Речь идёт как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайский рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации», – отметил вице-премьер.
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