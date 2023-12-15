Майскую ГРЭС заменила современная котельная

Дальневосточная генерирующая компания (входит в Группу РусГидро) ввела в эксплуатацию Майскую котельную. Она заменила изношенную Майскую ГРЭС, отработавшую более 80 лет.

Тепловая мощность Майской котельной составляет 15,045 Гкал/ч, в качестве топлива используется уголь. Оборудование энергообъекта включает в себя пять водогрейных котлов отечественного производства, а также современную автоматизированную систему управления. Новая котельная обеспечивает теплоснабжение расположенного в Хабаровском крае поселка Майский с населением почти 2 тыс. человек, также рассматривается возможность подключения к ней поселка Бяуде, который сейчас отапливает устаревшая котельная №14.

До 2023 года теплоснабжение поселка Майский обеспечивала Майская ГРЭС. Ее первый турбоагрегат был пущен еще в 1938 году, и к настоящему времени сооружения и оборудование станции достигли высокой степени износа, модернизация энергообъекта была признана нецелесообразной. После завершения в 2020 году строительства Совгаванской ТЭЦ мощностью 126 МВт, а также Майской котельной, ее электрическая и тепловая мощность была полностью замещена, что позволило вывести Майскую ГРЭС из эксплуатации. Также была построена и введена в эксплуатацию подстанция 35/10 кВ «Май», к которой были подключены потребители, ранее получавшие электроэнергию от Майской ГРЭС.