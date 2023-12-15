Участие в исследованиях СИГРЭ – крупнейшей научно-технической ассоциации в электроэнергетике, которая объединяет ученых и экспертов из более чем 100 стран, – позволяет отечественным специалистам нарабатывать деловые контакты и развивать компетенции. Об этом заявил глава Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров в ходе очередного общего собрания членов организации (XXII-й Ассамблеи) и ежегодной итоговой встречи с руководителями ведущих научно-технических партнеров.

«СИГРЭ – это конструктивная и неполитизированная площадка, позволяющая видеть глобальную картину развития нашей отрасли. Ассоциация ориентирована на решение реальных проблем, с которыми сталкиваются энергокомпании и производители оборудования по всему миру. Проводимые исследования имеют прикладное значение. Активное участие в этой работе представителей России важно для решения задач технологического развития отечественной энергетики в соответствии с актуальными трендами», – сказал Андрей Муров.

Собрание утвердило обновленный механизм поощрения наиболее активных членов сообщества. Также были рассмотрены итоги работы Молодежной секции РНК, которая является одной из самых многочисленных в мире. В 2023 году в ее мероприятиях приняли участие более 6 тыс. студентов, аспирантов, ученых и специалистов из вузов и отраслевых компаний России, Белоруссии и Казахстана.



Андрей Муров подчеркнул, что в настоящее время комитет ведет подготовку к 50-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в августе 2024 года. Ее ключевыми темами должны стать: переход к Индустрии 5.0, цифровизация, распространение активных распределительных сетей в сочетании с ростом ВИЭ, долгосрочное планирование энергообъектов с горизонтом до 50 лет, развитие трансграничных связей, создание новых водородных и накопительных технологий. Планируется, что в дискуссионную часть мероприятия будет включено несколько десятков докладов российских специалистов.



РНК остается одним из крупнейших в Европе. По итогам года его состав пополнился 130 новыми индивидуальными и коллективными членами.



СИГРЭ – одна из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций мира. Отечественные специалисты принимают участие в ее работе с 1923 года. С 2015 года Российский национальный комитет СИГРЭ возглавляет Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров.

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