Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за 11 месяцев 2023 года подключили к централизованным электрическим сетям компании 1 545 объектов. Новым потребителям выдано почти 32 МВт мощности.

В рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению энергетики ввели в эксплуатацию 12 километров линий электропередачи, установили 11 дополнительных трансформаторных подстанций общей мощностью более 1,6 МВА. К электросетевой инфраструктуре присоединены социально значимые учреждения, в том числе построенные в рамках национальных проектов «Образование», «Культура» и «Развитие здравоохранения». Так, специалисты обеспечили электроэнергией новую школу на 500 мест в селении Кизляр Моздокского района и врачебную амбулаторию в отдаленном селе Карман-Синдзикау Дигорского района.



В настоящее время энергетики продолжают строительство воздушных и кабельных линий электропередачи для подключения объектов потребителей по всей республике. В рамках технологического присоединения льготной категории потребителей до конца текущего года специалисты планируют подключить к сети еще порядка 400 новых объектов.