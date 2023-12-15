Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Смоленскэнерго" завершило работы по устройству наружного освещения лыжероллерной трассы в Ярцево

15 декабря 2023, 11:00 294 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в рамках оказания дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» провели работы по освещению лыжероллерной трассы Физкультурно-оздоровительного комплекса города Ярцево. Эта трасса в спортивном парке была проложена в 1980-х годах. По своим характеристикам уникальна: на отдельных ее участках перепады по высоте достигают 14 метров, а длина - 2150 м позволяет проводить лыжные тренировки и соревнования в зимнее и летнее время. Здесь проходят не только тренировки отделения лыжных гонок Ярцевской спортивной школы, но и занятия физкультурой воспитанников школы-интерната, туристические слеты, спортивно-массовые мероприятия и свободное катание населения в зимний период.

Согласно проектной документации на площадке лыжероллерной трассы энергетики провели работы по устройству стационарного наружного освещения с установкой 52 опор и светильников, смонтировали 1,7 км СИП.

«Организация освещения на спортивном объекте, который пользуется популярностью у жителей Ярцева, позволит лыжникам заниматься любимым спортом в более комфортных условиях, в том числе и в вечернее время», - прокомментировал директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.

Обсудить на форуме
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР, СМОЛЕНСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.12.2023
"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией более 1,5 тысячи новых потребителей в Северной Осетии
15.12.2023
При разработке СиПР ЭЭС России на 2024–2029 годы Системный оператор провел расчеты балансовой надежности и оценку тарифных последствий реализации технических решений
15.12.2023
Аэропорт Симферополя прошел экспертное сопровождение
15.12.2023
Столичная компания создала лазерный станок для обработки деталей газотурбинных двигателей
15.12.2023
"Укрэнерго" стала членом европейской энергосети ENTSO-E
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+