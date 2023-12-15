Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в рамках оказания дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» провели работы по освещению лыжероллерной трассы Физкультурно-оздоровительного комплекса города Ярцево. Эта трасса в спортивном парке была проложена в 1980-х годах. По своим характеристикам уникальна: на отдельных ее участках перепады по высоте достигают 14 метров, а длина - 2150 м позволяет проводить лыжные тренировки и соревнования в зимнее и летнее время. Здесь проходят не только тренировки отделения лыжных гонок Ярцевской спортивной школы, но и занятия физкультурой воспитанников школы-интерната, туристические слеты, спортивно-массовые мероприятия и свободное катание населения в зимний период.

Согласно проектной документации на площадке лыжероллерной трассы энергетики провели работы по устройству стационарного наружного освещения с установкой 52 опор и светильников, смонтировали 1,7 км СИП.