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Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в рамках оказания дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» провели работы по освещению лыжероллерной трассы Физкультурно-оздоровительного комплекса города Ярцево. Эта трасса в спортивном парке была проложена в 1980-х годах. По своим характеристикам уникальна: на отдельных ее участках перепады по высоте достигают 14 метров, а длина - 2150 м позволяет проводить лыжные тренировки и соревнования в зимнее и летнее время. Здесь проходят не только тренировки отделения лыжных гонок Ярцевской спортивной школы, но и занятия физкультурой воспитанников школы-интерната, туристические слеты, спортивно-массовые мероприятия и свободное катание населения в зимний период.
Согласно проектной документации на площадке лыжероллерной трассы энергетики провели работы по устройству стационарного наружного освещения с установкой 52 опор и светильников, смонтировали 1,7 км СИП.
«Организация освещения на спортивном объекте, который пользуется популярностью у жителей Ярцева, позволит лыжникам заниматься любимым спортом в более комфортных условиях, в том числе и в вечернее время», - прокомментировал директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.
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