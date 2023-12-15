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"Укрэнерго" стала членом европейской энергосети ENTSO-E

15 декабря 2023, 11:15 275 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" присоединилась к европейской региональной группе ENTSO-E (сеть операторов системы передачи электроэнергии в континентальной Европе) в качестве полноправного члена. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"НЭК "Укрэнерго" получила полноправное членство в европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. Такое решение 14 декабря принял высший руководящий орган ENTSO-E - генеральная ассамблея - во время своего заседания. С 1 января 2024 года оператор украинской энергосистемы станет 40-м полноправным членом объединения", - говорится в сообщении на сайте "Укрэнерго".

28 ноября украинский премьер Денис Шмыгаль проинформировал, что ENTSO-E приняла решение о переводе Украины с временного режима на постоянную синхронизацию. Как уточнили тогда в "Укрэнерго", экстренная синхронизация с европейской энергосистемой состоялась 16 марта 2022 года после трех недель автономной работы украинской энергосистемы, но для включения Украины в режим постоянной синхронизации необходимо было провести "более 200 технических мероприятий по 9 направлениям". После проведения этих мероприятий, проект синхронизации между украинской энергосистемой и европейской континентальной сетью был завершен, указали в "Укрэнерго". 

 
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Метки: УКРЭНЕРГО, ENTSO-E, УКРАИНА, ЕВРОПА
Отрасль: Электроэнергетика 

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