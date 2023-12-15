Президент России Владимир Путин объявил старт движению по новому двухпутному Керакскому тоннелю в Амурской области. Строительство объекта выполнили «Бамстроймеханизация» (ГК 1520, входит Нацпроектстрой) и компания «СпецСитиСтрой».

Керакский тоннель - самый протяженный на Забайкальской железной дороге. Его длина составляет 926 метров. Он заменил старый тоннель, который после 113 лет службы уже не отвечал современным требованиям по безопасности и пропускной способности.

С открытием Керакского тоннеля увеличилась пропускная способность перегона Транссиба Ковали – Ульручьи – до 153 пар поездов в сутки. В старом тоннеле составам приходилось снижать скорость с 60 до 40 км/час, в новом они могут следовать со скоростью 80 км/час.

Новое сооружение возвели на расстоянии 25 метров от действующего тоннеля. Условия для работ непростые: тоннель расположен в сейсмоактивной зоне с обводнёнными грунтами, здесь проходят два геологических разлома.

Проходка тоннеля заняла 11 месяцев. С восточного портала из-за высокой крепости скальных пород ее вели буровзрывным способом, с западного – с помощью горного экскаватора. Объем переработанного грунта при сооружении тоннеля составил 1 миллион кубометров.

В новом тоннеле вместе с подходами строители уложили 2342 метра рельсошпальной решетки под два пути. Чтобы снизить динамическое воздействие поездов на своды сооружения, применили инновационную технологию. Рельсовые плети при этом монтируются на конструкцию из бетонной полушпалы, резинового чехла, виброгасящей подкладки. Такая система увеличивает срок службы тоннеля и обеспечивает плавность и бесшумность хода составов. Упрощается обслуживание: при необходимости ремонта пути уже не требуются большие «окна».

В Керакском тоннеле смонтированы современные системы мониторинга. Более 700 различных датчиков здесь контролируют температуру, влажность, пожарную безопасность, освещение. В тоннеле проложено 60 видов кабелей общей длиной 70 километров.

В настоящее время «Бамстроймеханизация» приступила к реконструкции старого Керакского тоннеля. После укрепления сводов, устройства системы водоотведения его будут использовать в качестве вспомогательной штольни для обслуживания нового искусственного сооружения.

Компания «Бамстроймеханизация» - крупнейший подрядчик РЖД по модернизации Восточного полигона железных дорог. Входит в состав дивизиона «Железные дороги» холдинга «Нацпроектстрой».

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК 1520. Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и другие.