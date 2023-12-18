Специалисты «Мособлэнерго» приступили к капитальному ремонту двух кабельных линий напряжением 10 кВ в квартале «3 А» г. Лыткарино. Данные работы обеспечат надежность и качество электроснабжения потребителей квартала, в том числе детского сада № 23 «Ромашка» и жителей трех многоквартирных жилых домов.

В начале декабря специалисты компании начали замену двух силовых кабелей на участке протяженностью 440 м от распределительной трансформаторной подстанции РТП-24 до подстанции ТП-630, от которой в свою очередь запитаны 5 подстанций микрорайона. В ходе работ частично применяется метод горизонтально направленного бурения, позволяющий осуществлять земляные работы без нарушения асфальтобетонного покрытия проезжей части. На время проведения ремонта энергоснабжение потребителей организовано по резервной схеме. Завершить работы планируется в декабре текущего года.

С начала 2023 г. «Мособлэнерго» на территории г.о. Лыткарино также произведен капитальный ремонт 3,4 км кабельно-воздушных линий 0,4 — 10 кВ, 10 трансформаторных подстанций, и расчищено от древесно-кустарниковой растительности 0,72 га вдоль ЛЭП.