Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2023 года выявили 442 бесхозяйных электросетевых объектов, технологически связанных с сетями компании, на территории 18 муниципальных образований Подмосковья. И на сегодняшний день в эксплуатации уже находится 337 объектов.

Работы по выявлению и передаче бесхозяйных электрообъектов проводится в «Мособлэнерго» с 2013 года. За это время на территории 49 муниципальных образований Московской области выявлено 10 315 электросетевых объектов, из которых на текущую дату в эксплуатацию переданы 10 068 объектов.

Лидируют по количеству выявленных за эти годы бесхозяйных электрообъектов Раменский городской округ и городской округ Люберцы — 1895 и 1133 объектов соответственно. Далее идут городской округ Балашиха — 713 объектов, городской округ Мытищи — 619 объектов, городской округ Чехов — 435 объектов, в городском округе Щелково выявлено 397 объектов.

Кроме того, право собственности «Мособлэнерго» в отношении 1087 объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территориях пяти городских округов Московской области (г.о. Лосино-Петровский, г. о. Люберцы, г. о. Коломна, Богородский г. о., Одинцовский г. о.) признано решениями судов.

Сведения о бесхозяйном имуществе поступают в «Мособлэнерго» в результате проводимых обследований обслуживаемых территорий, а также от администраций городских округов и жителей Подмосковья. Вся полученная информация собирается в единую базу данных.

Процент износа большинства обнаруженных объектов составляет до 70%, сети требуют внушительных инвестиций и капитального ремонта. Решение этих вопросов берет на себя «Мособлэнерго».

Проблема бесхозяйных электросетевых объектов актуальна для большинства регионов страны. Большое количество сетей оказались брошены в конце 90-х — начале 2000-х годов вследствие череды финансовых кризисов и закрытия сельскохозяйственных и промышленных предприятий.