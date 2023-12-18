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Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на ремонт электросетевого комплекса Дагестана

18 декабря 2023, 14:00 220 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство РФ распорядилось выделить Минэнерго России в 2023 году 1,2 млрд рублей из резервного фонда для предоставления субсидии "Россети Северный Кавказ". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидия предоставляется для возмещения затрат, связанных с реализацией техобслуживания распределительных сетей Республики Дагестан, а также с укомплектованием аварийного запаса оборудованием и материалами, следует из документа.

Мероприятие включает в себя "снижение значения количества аварий на линиях электропередачи и оборудовании или устройствах с номинальным напряжением 110 кВ, на которых проводились восстановительные мероприятия, а также снижение суммарного значения количества аварий на линиях электропередачи и оборудовании или устройствах номинальным напряжением 6-35 кВ, на которых проводились восстановительные работы", - следует из документа.

Ожидается, что все этом поможет снизить среднюю продолжительность прекращения передачи энергии на региональных объектах с номинальным напряжением до 35 кВ.

Минэнерго РФ предстоит проследить за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, а доклад о проделанной работе необходимо предоставить в правительство до 1 февраля 2024 года.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ДАГЕСТАН, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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