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Правительство РФ распорядилось выделить Минэнерго России в 2023 году 1,2 млрд рублей из резервного фонда для предоставления субсидии "Россети Северный Кавказ". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Субсидия предоставляется для возмещения затрат, связанных с реализацией техобслуживания распределительных сетей Республики Дагестан, а также с укомплектованием аварийного запаса оборудованием и материалами, следует из документа.
Мероприятие включает в себя "снижение значения количества аварий на линиях электропередачи и оборудовании или устройствах с номинальным напряжением 110 кВ, на которых проводились восстановительные мероприятия, а также снижение суммарного значения количества аварий на линиях электропередачи и оборудовании или устройствах номинальным напряжением 6-35 кВ, на которых проводились восстановительные работы", - следует из документа.
Ожидается, что все этом поможет снизить среднюю продолжительность прекращения передачи энергии на региональных объектах с номинальным напряжением до 35 кВ.
Минэнерго РФ предстоит проследить за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, а доклад о проделанной работе необходимо предоставить в правительство до 1 февраля 2024 года.
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