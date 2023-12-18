Состояние электросетевого комплекса в ряде регионов России требует дополнительных инвестиций, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Здесь сказывается многолетнее недофинансирование комплекса. Инвестиции нужно увеличивать, это понятно. Сейчас нас волнуют регионы, у которых очень плохое состояние электросетевого комплекса. За счет бюджетного источника на программу повышения надежности выделено 31 миллиард рублей для 9 регионов. Но и этих денег недостаточно", — отметил министр.

В настоящее время энергетики борются с массовыми отключениям энергоснабжения в ряде регионов России. Неблагоприятные погодные условия затрудняют восстановление, а также приводят к новым отключениям.

"Аномальные погодные условия сейчас таковы, что превентивные меры, в том числе и точечная модернизация, не позволят избежать существенных последствий для электросетевого комплекса", — констатировал Шульгинов.

По данным Минэнерго, сначала нарушение энергоснабжения произошло в ноябре в шести регионах, а потом в четырёх новых регионах, а также в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае. Сейчас снова произошли отключения в Ростовской области. В Донецкой и Луганской республиках тяжелейшая ситуация, отмечают в министерстве. Причем в Ростовской области энергетики восстанавливают энергоснабжение повторно.