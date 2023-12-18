Научно-деловой центр построят в Хорошевском районе

Научно-деловой центр площадью построят в Хорошевском районе столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По словам главы Комитета, его площадь превышает 50 тысяч квадратных метров. Объект появится по адресу: улица 3-я Магистральная, владение 12 (САО).

«На земельном участке площадью 1,72 гектара предлагается разместить научно-деловой центр площадью почти 51,2 тысячи квадратных метров. В здании планируется выделить помещения для научно-производственной деятельности, исследований, культурного назначения, а также кафе», — отметила Юлиана Княжевская.

Сейчас на этой площадке расположено старое административное здание.