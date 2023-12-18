Научно-деловой центр построят в Хорошевском районе

Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Научно-деловой центр площадью построят в Хорошевском районе столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По словам главы Комитета, его площадь превышает 50 тысяч квадратных метров. Объект появится по адресу: улица 3-я Магистральная, владение 12 (САО).
«На земельном участке площадью 1,72 гектара предлагается разместить научно-деловой центр площадью почти 51,2 тысячи квадратных метров. В здании планируется выделить помещения для научно-производственной деятельности, исследований, культурного назначения, а также кафе», — отметила Юлиана Княжевская.
Сейчас на этой площадке расположено старое административное здание.
«Появление новых объектов деловой и научной активности за пределами центральной части города позволяет обеспечить равномерное развитие столицы, сформировать дополнительные точки притяжения и экономического роста», — подчеркнула Юлиана Княжевская.
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