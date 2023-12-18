Индустриальные центры компетенций в ключевых отраслях экономики созданы по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для замещения зарубежных ИТ-решений и разработки новых цифровых продуктов для нужд российского бизнеса.

«Норникель» взял на себя ответственность за 3 ключевых проекта горного производства в ИЦК «Металлургия». ГГИС – Горно-геологическая информационная система. ГП – горное планирование. ДПГР – диспетчеризация подземных горных работ.

Для их реализации была создана отдельная ИТ-компания «Норсофт», работа стартовала в январе этого года. В основу подхода к разработке легло тесное взаимодействие с созаказчиками и экспертами производственных площадок, совместное тестирование прототипов и непрерывный сбор обратной связи для улучшения и развития продуктов. На итоговом демо-дне 2023 года команда «Норсофт» продемонстрировала «живые» продукты и обсудила с участниками дальнейшие планы.

Столяров Михаил, руководитель комплексных и специализированных проектов «Норсофт» прокомментировал:

«На мой взгляд, прогресс очень существенный. Мы за год смогли сделать ту базу, на которой можно уже сейчас развивать хороший продукт. Если обратиться к тем системам, которые мы использовали до этого, большинство из них имеют историю в 20-30 лет создания. Мы не хвастаемся тем, что мы за год сделали 20-летнюю работу. Это просто невозможно. Мы можем показать то, что мы сделали основы, которые есть во всех этих системах, но сделали это всего за год. Я считаю прогресс колоссальный. То, что мы сегодня показывали, и то, как коллеги на это реагировали, демонстрирует, что мы сделали уже хороший шаг».

Также «Норсофт» представил новый бренд для всех трех продуктов – MAGMA.

Генеральный директор «Норсофт» Алексей Парасына рассказал про новый бренд: