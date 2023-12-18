Индустриальные центры компетенций в ключевых отраслях экономики созданы по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для замещения зарубежных ИТ-решений и разработки новых цифровых продуктов для нужд российского бизнеса.
«Норникель» взял на себя ответственность за 3 ключевых проекта горного производства в ИЦК «Металлургия». ГГИС – Горно-геологическая информационная система. ГП – горное планирование. ДПГР – диспетчеризация подземных горных работ.
Для их реализации была создана отдельная ИТ-компания «Норсофт», работа стартовала в январе этого года. В основу подхода к разработке легло тесное взаимодействие с созаказчиками и экспертами производственных площадок, совместное тестирование прототипов и непрерывный сбор обратной связи для улучшения и развития продуктов. На итоговом демо-дне 2023 года команда «Норсофт» продемонстрировала «живые» продукты и обсудила с участниками дальнейшие планы.
Столяров Михаил, руководитель комплексных и специализированных проектов «Норсофт» прокомментировал:
«На мой взгляд, прогресс очень существенный. Мы за год смогли сделать ту базу, на которой можно уже сейчас развивать хороший продукт. Если обратиться к тем системам, которые мы использовали до этого, большинство из них имеют историю в 20-30 лет создания. Мы не хвастаемся тем, что мы за год сделали 20-летнюю работу. Это просто невозможно. Мы можем показать то, что мы сделали основы, которые есть во всех этих системах, но сделали это всего за год. Я считаю прогресс колоссальный. То, что мы сегодня показывали, и то, как коллеги на это реагировали, демонстрирует, что мы сделали уже хороший шаг».
Также «Норсофт» представил новый бренд для всех трех продуктов – MAGMA.
Генеральный директор «Норсофт» Алексей Парасына рассказал про новый бренд:
«MAGMA, во-первых, это то, что рождается в огне, зарождение чего-то позитивного и важного. Не секрет, что большинство металлов и ценных элементов, которые добывает горнорудная промышленность имеют магматическое происхождение. И у нас была задача сделать некую ассоциацию. С одной стороны, это сплав опыта, талантов, экспертизы разработчиков-горняков, геологов и IT-специалистов. С другой стороны, ассоциативное отношение к горнорудной промышленности. Вторая история — нам нужна была идея для линейки продуктов. Каждый отдельный из продуктов будет называться MAGMA Geo, MAGMA Plan, MAGMA Control. К этой линейке можно будет добавлять и новые. Ведь это взаимосвязанные между собой продукты. И есть скрытый смысл, что из магмы можно лепить все, что угодно. Ведь мы открыты к рынку. Будет открытый API, и все рыночные команды, стартапы смогут через этот API дорабатывать функционал, тем самым обогащая его».
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