Высокий интерес к вопросам взрывобезопасности на объектах промышленного и гражданского значения способствует росту потребности в кабельно-проводниковой продукции, предназначенной для особых взрывоопасных зон.

В связи с этим, НПП «ИНТЕХ» разработал кабель с индексом «Вз», предназначенный для использования во взрывоопасных зонах.

Кабели с индексом «Вз», изготовленные по ГОСТ Р 58342-2019, обеспечивают выполнение требований частичной продольной герметизации, что гарантирует защиту кабельной продукции от внешних воздействий, повышает ее надежность и долговечность, способствует предотвращению аварийных ситуаций и снижению затрат.

Преимущества кабеля с индексом «Вз»:

Высокие термомеханические характеристики позволяют выдерживать повышенные вибронагрузки при эксплуатации;

Эластичность изоляции позволяет в местах изгибов кабелей снизить механические напряженности слоев изоляции, что не провоцирует неравномерного распределения электрической напряженности в толщине изоляции;

Стойкость оболочки к воздействию химических, агрессивных сред;

Высокая электрическая и термическая стойкость изоляции позволяет выдерживать токовую нагрузку на 15-20% больше, относительно кабеля с традиционной конструкцией, что обеспечивает меньший риск деформации изоляции кабеля при перегрузках.

В настоящее время завод выпускает несколько разновидностей кабеля с индексом «Вз»: монтажный кабель «КуПе», монтажный кабель «МКПс», монтажный и силовой кабель «ИнСил».

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