Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Высокий интерес к вопросам взрывобезопасности на объектах промышленного и гражданского значения способствует росту потребности в кабельно-проводниковой продукции, предназначенной для особых взрывоопасных зон.
В связи с этим, НПП «ИНТЕХ» разработал кабель с индексом «Вз», предназначенный для использования во взрывоопасных зонах.
Кабели с индексом «Вз», изготовленные по ГОСТ Р 58342-2019, обеспечивают выполнение требований частичной продольной герметизации, что гарантирует защиту кабельной продукции от внешних воздействий, повышает ее надежность и долговечность, способствует предотвращению аварийных ситуаций и снижению затрат.
Преимущества кабеля с индексом «Вз»:
В настоящее время завод выпускает несколько разновидностей кабеля с индексом «Вз»: монтажный кабель «КуПе», монтажный кабель «МКПс», монтажный и силовой кабель «ИнСил».
С каталогами вы можете ознакомиться на официальном сайте компании.
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