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Объем инвестиций резидентов создаваемой в Кировской области ОЭЗ составит 10 млрд рублей

18 декабря 2023, 14:45 193 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Объем инвестиций потенциальных резидентов планируемой к созданию в Кировской области особой экономической зоны составит около 10 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков.

"Мы создаем особую экономическую зону [промышленно-производственного типа "Биополис"]. На сегодняшний день проект находится в высокой степени готовности для подачи заявки в Минэкономразвития России. На текущий момент ОЭЗ планируется сегментированного вида, будет создана в трех муниципальных образованиях. При этом уже сегодня объем инвестиций потенциальных резидентов составляет порядка 10 млрд рублей", - сказал Пестриков.

Он отметил, что при реализации проектов создадут не менее 800 новых рабочих мест.

Проект подразумевает создание территории с преференциальным режимом хозяйствования со всей необходимой инфраструктурой. 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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