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Оператор "+7 Телеком" планирует покрыть связью главные трассы в ЛНР в 2024 году

18 декабря 2023, 13:45 269 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Крымский оператор "К-телеком", работающий под брендом "+7 телеком", в 2024 году планирует покрыть связью главные трассы в Луганской Народной Республике. Об этом журналистам сообщила коммерческий директор "К-Телеком" Вера Зезикова.

"Мы приняли стратегию поэтапного развития, наша стратегия распланирована на пять будущих лет. Мы покроем самые главные трассы в следующем году, обеспечим связью большие города республики, а потом уже будем покрывать все бесшовным покрытием, когда связью можно пользоваться практически везде", - сказала она на старте продаж sim-карт оператора в Луганске.

Зезикова уточнила, что за инвестиционный период - пять лет - оператор вложит 5 млрд рублей на развитие связи в республике.

Ранее сообщалось, что "+7 Телеком" начал продажи sim-карт на территории ЛНР.

До 1 ноября оператор "Мобильные коммуникационные системы" был единственным, предоставляющим услуги связи в ЛНР. 1 ноября продажу sim-карт начал крымский оператор "Миранда медиа". На старте продаж глава Минцифры ЛНР Андрей Ершов сообщал, что до конца года в регионе начнет работу "К-телеком". 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, КРЫМ, ЛНР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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