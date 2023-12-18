Силовые Кабели с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из полиэтилена, марок АПвБШп(г) и ПвБШп(г), на напряжение 1 кВ с медными и алюминиевыми секторными жилами сечением от 50 до 240 мм2 включительно изготавливаемые по ТУ 16.К71-277-98 прошли аттестацию и рекомендованы для применения на объектах ПАО «Россети».

Кабели марок АПвБШп(г) и ПвБШп(г) используются для прокладки в траншеях, независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Могут быть проложены в воде через несудоходные водоемы при условии заглубления их в грунт, а также в частично затапливаемых кабельных сооружениях