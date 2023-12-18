Редевелопментом территории бывшей промзоны «Выхино» общей площадью 7,31 гектара займется «Группа Аквилон». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Заключен договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Выхино" на юго-востоке столицы общей площадью 7,31 гектара. Реорганизацию участков проведет "Группа Аквилон". Инвестор построит свыше 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 247 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано почти 700 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Территория находится между станциями метро «Выхино», «Рязанский проспект» и «Юго-Восточная». Сейчас там расположены устаревшие склады, стоянка спецтехники, автоцентр и мастерская.

«На реорганизуемой территории в течение семи лет будет возведено свыше 150 тысяч квадратных метров жилья, включая 40 тысяч квадратных метров для программы реновации. Инвестор также построит около 10 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Жители района Выхино-Жулебино получат обновленное многофункциональное городское пространство», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В число общественно-деловых объектов войдет здание Управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением.

«Для «Группы Аквилон» застройка бывшей промышленной территории в районе Выхино-Жулебино — это интересная задача и новая возможность развития, которая появилась благодаря программе КРТ. В результате реализации такого масштабного проекта еще одна локация города приобретет современный облик, получит новое функциональное назначение и станет точкой притяжения общественной жизни в столице», — добавил генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Рогатых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве 52 проекта КРТ находятся в стадии практической реализации.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысяч гектаров.