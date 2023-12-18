Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Столица заключила с инвестором договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Выхино"

18 декабря 2023, 13:30 244 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Редевелопментом территории бывшей промзоны «Выхино» общей площадью 7,31 гектара займется «Группа Аквилон». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.    

«Заключен договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны "Выхино" на юго-востоке столицы общей площадью 7,31 гектара. Реорганизацию участков проведет "Группа Аквилон". Инвестор построит свыше 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 15 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит не менее 247 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано почти 700 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.    

Территория находится между станциями метро «Выхино», «Рязанский проспект» и «Юго-Восточная». Сейчас там расположены устаревшие склады, стоянка спецтехники, автоцентр и мастерская. 

«На реорганизуемой территории в течение семи лет будет возведено свыше 150 тысяч квадратных метров жилья, включая 40 тысяч квадратных метров для программы реновации. Инвестор также построит около 10 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Жители района Выхино-Жулебино получат обновленное многофункциональное городское пространство», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.    

В число общественно-деловых объектов войдет здание Управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением.

«Для «Группы Аквилон» застройка бывшей промышленной территории в районе Выхино-Жулебино — это интересная задача и новая возможность развития, которая появилась благодаря программе КРТ. В результате реализации такого масштабного проекта еще одна локация города приобретет современный облик, получит новое функциональное назначение и станет точкой притяжения общественной жизни в столице», — добавил генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Рогатых.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве 52 проекта КРТ находятся в стадии практической реализации.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысяч гектаров. 

Обсудить на форуме
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРТ
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
18.12.2023
Энергетики приступили к капитальному ремонту кабельных линий в квартале "3 А" Лыткарина
18.12.2023
Норникель представил прогресс по проектам в ИЦК "Металлургия" и новый бренд для своих продуктов.
18.12.2023
Новые технологии в вопросах взрывобезопасности – кабель с индексом "Вз" производства НПП "ИНТЕХ"
18.12.2023
Ученые СГТУ создали устройство, позволяющее снизить затраты на отопление
18.12.2023
По поручению Рамзана Кадырова высокогорное селение Харсеной будет электрифицировано
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно