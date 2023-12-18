Движение по почти 34 км первого пускового комплекса обхода Твери на М-11 «Нева» запустят в конце этого года. Строительная готовность объекта составляет около 95%



Сейчас завершаются основные работы по обустройству. Дорожники устанавливают барьерное ограждение, опоры освещения, дорожные знаки, монтируют элементы автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Чтобы завершить работы уже в этом году, на объекте трудятся около 1900 человек, задействовано более 1000 единиц техники.



После старта движения по первому этапу обхода транзитный транспорт из Санкт-Петербурга сможет проехать в Бежецк и Ярославль без заезда в Тверь. В следующем году планируется завершить второй этап строительства объекта и открыть движение по всему обходу. Это обеспечит бесшовное скоростное автомобильное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом.