Алюминиевая Ассоциация расширяет сотрудничество с Индией

18 декабря в Нью-Дели Алюминиевая Ассоциация совместно с Ассоциацией переработчиков алюминия Индии ASMA провела семинар «Сотрудничество в целях обеспечения устойчивого развития». Мероприятие было организовано в продолжение состоявшегося в апреле бизнес-миссии российский алюминиевых компаний и направлено на расширение экспортного потенциала отечественной алюминиевой продукции.

Участники семинара обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего отраслевого сотрудничества, включая вопросы торговой политики и доступа на индийский рынок. В мероприятии приняли участие представители алюминиевых ассоциаций двух стран, крупнейших индийских компаний-потребителей алюминия.

Заместитель председателя Алюминиевой Ассоциации Артем Асатур рассказал о направлениях работы Ассоциации. Он обозначил сферы сотрудничества с Индией, направленные на налаживание образовательных и научно-технических связей, увеличение потребления алюминия во всех отраслях промышленности. Артем Асатур также представил инициативу Ассоциации в рамках комитетов B20-G20 по либерализации торговли товарами с низким углеродным следом. Данная инициатива направлена на расширение торговли алюминием, производимым с использованием возобновляемых источников энергии. Это позволяет снизить углеродный след по всей производственной цепочке и является альтернативой введению трансграничных углеродных платежей, с которыми в ближайшие годы столкнутся российские и индийские энергоемкие отрасли на экспортных рынках.

По итогам семинара алюминиевые ассоциации России и Индии подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является создание условий для взаимовыгодного сотрудничества в развитии производства и потребления алюминия в двух странах, формирование глобального диалога по проблемам алюминиевой промышленности как альтернативы протекционизму, а также в продвижении добросовестной конкуренции в международной торговле алюминием и алюминиевыми продуктами. Россия и Индия также будут сотрудничать в проведении выставок, тематических семинаров и круглых столов, содействии в информационном обмене и коммуникациях, подготовке предложений о расширении сотрудничества в области алюминиевой промышленности к межправительственным российско-индийским консультациям и др.