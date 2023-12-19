19 декабря 2019 года ПАТЭС была впервые подключена к сети изолированного Чаун-Билибинского узла.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла (Чукотский АО) порядка 722 млн кВт*ч электроэнергии с момента включения в сеть (по состоянию на 19 декабря 2023 г.). Этой энергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности Чукотки в течение более одного года.

Напомним, ровно четыре года назад, 19 декабря 2019 года единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция была впервые подключена к сети изолированного Чаун-Билибинского узла западной Чукотки. Тогда авторитетный журнал «Power» признал это событие одним из шести ключевых событий года в атомной энергетике. А в следующем, 2020 году, ПАТЭС получила престижную награду Asian Power Awards, став лучшей атомной электростанцией 2020 года.

И сегодня же, 19 декабря на ПАТЭС завершился планово-предупредительный ремонт (ППР) реакторной установки №1 плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». В объем ремонтных работ, повышающих надежность и безопасность, вошли уникальные операции по безопасной перегрузке ядерного топлива. Такая процедура была проведена на ПАТЭС впервые по месту базирования – в городе Певеке. На следующий, 2024 год, запланирован ремонт уже на реакторной установке левого борта ПЭБ «Академик Ломоносов», также с перегрузкой ядерного топлива.

«Опыт реализации этих работ будет востребован на других малых АЭС в отдаленных регионах нашей страны и в мире. В частности, специалисты выполнили ремонт парогенераторов на первом из 2-х реакторов – сложнейшую с технической точки зрения, тем более в условиях Крайнего севера, процедуру», - отметил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

При этом, по словам главы генерирующей компании, станция ни на минуту не прекращала выработку электроэнергии. Напротив, с начала работы годовые объемы генерации электроэнергии, вырабатываемой ПАТЭС, планомерно увеличиваются: с 127 млн кВт*ч в 2020 году, 175 млн кВт*ч в 2021 году и 194 млн кВт*ч в 2022 году.

Более того, несмотря ограничения в работе, ПАТЭС продолжает наращивать объемы произведенной электроэнергии, не только досрочно выполнив еще в ноябре текущего года плановое задание ФАС по выработке в 186 млн кВтч, но и обновив максимальное значение, достигнутое станцией в прошлом году, - новый текущий рекорд ПАТЭС - свыше 222 млн кВт*ч (на 19 декабря 2023).

«Сегодня ПАТЭС продолжает создавать благоприятные условия для экономического развития Чаунского и Билибинского районов Чукотки. Сейчас мы закрываем более 55% потребности всего изолированного энергоузла, а вместе с Билибинской АЭС доля атомной генерации достигла 88%», - поделился директор ПАТЭС Виктор Елагин.

Одна из задач ПАТЭС в регионе – обеспечение энергетической базы для полномасштабного развертывания добычи на основных месторождениях Баимской рудной зоны. В числе потребителей ПАТЭС - «Песчанка» - крупнейшее месторождение и основа перспективного Баимского горно-обогатительного комбината.

Ввод ПАТЭС на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых – энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле – большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.

Общая мощность ПАТЭС «Академик Ломоносов», выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 70 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности - порядка 44 МВт. Выработка электроэнергии на ПАТЭС по итогам 2022 года составила 194 млн кВтч. Население Певека – немногим более 4 тыс. человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.