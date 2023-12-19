Специалисты «Мособлэнерго» прокладывают в Шатуре новые линии электропередачи для подключения к сетям строящегося многоквартирного дома, расположенного на ул. Школьной 5-го микрорайона. Работы выполняются в рамках договора технологического присоединения нового МКД к сетям компании.

До конца года запланировано проложить 400 м кабельных линий 0,4 кВ от подстанции КТП-100. Эта электроустановка так же введена энергетиками в работу в 2023 году и сейчас обеспечивает электроснабжение новой школы на 1100 мест.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов и увеличению мощности для них. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.