Останкино – уникальный архитектурный и художественный памятник, связанный с историей русского и европейского театрального искусства. Построенный из дерева дворец-театр – единственное в России театральное помещение со сценой, зрительным залом, машинным отделением и гримировочными комнатами, прекрасно сохранившимися с конца XVIII в. В настоящий момент Дворец находится на реконструкции и закрыт для посещения.