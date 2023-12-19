Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Останкино – уникальный архитектурный и художественный памятник, связанный с историей русского и европейского театрального искусства. Построенный из дерева дворец-театр – единственное в России театральное помещение со сценой, зрительным залом, машинным отделением и гримировочными комнатами, прекрасно сохранившимися с конца XVIII в. В настоящий момент Дворец находится на реконструкции и закрыт для посещения.
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