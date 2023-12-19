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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" поставил кабель для реконструкции Дворца московского музея-усадьбы Останкино

19 декабря 2023, 11:45 209 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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Останкино – уникальный архитектурный и художественный памятник, связанный с историей русского и европейского театрального искусства. Построенный из дерева дворец-театр – единственное в России театральное помещение со сценой, зрительным залом, машинным отделением и гримировочными комнатами, прекрасно сохранившимися с конца XVIII в. В настоящий момент Дворец находится на реконструкции и закрыт для посещения.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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Эта новость часть сюжета Арктика
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