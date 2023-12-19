Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

На Южно-Михайловском месторождении запустят единственное в России производство импортозамещающего карбида кальция

19 декабря 2023, 17:30 416 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: invest-in-ural.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: invest-in-ural.ru

Фото: invest-in-ural.ru

В Свердловской области планируют создать производство продуктов на основе известняка. Завод будет использовать ископаемые, добытые на Южно-Михайловском месторождении. Разработкой залежей и последующим выпуском продукции займется свердловская горнодобывающая компания и производителей извести «Атом». 

Правительство Свердловской области уже признало инвестиционный проект строительства производства приоритетным для региона. Такой статус на Среднем Урале имеют всего 25 инициатив. Реализацию проекта курирует региональное Агентство по привлечению инвестиций. 

Компания «Атом» уже имеет два крупных месторождения с сырьевой базой и производит щебень, кальциевую известь и углекислоту. Продукция используется для дорожного строительства, металлургии, железобетонных изделий, газобетона, силиката. Среди клиентов производителя крупнейшие металлургические компании России и крупные производители строительных материалов УрФО «Русал», РМК, УГМК, Bergauf и другие. 

Новый завод будет выпускать карбид кальция. Это будет единственное в России производство этого продукта. Карбид кальция применяют металлургические комбинаты и ацетиленовые станции, а также для строительства кораблей, танков, при создании магистральных трубопроводов и путепроводов. Несколько крупных российских предприятий уже подтвердили свое намерение приобрести уральский продукт. 

В создание производства компания планирует инвестировать 200 млн рублей, на заводе будет создано 20 рабочих мест. Построить завод планируют к 2025 году. Он будет выпускать 12 000 тонн карбида кальция в год, что позволит обеспечить металлургический и химический комплексы России стратегически важным сырьем.

В планах «Атом» свести к минимуму углеродный след производства. В процессе производства карбида кальция образуется углекислый и угарный газы. Однако на заводе Южно-Михайловского месторождения будет внедрена технология возврата газов в печь для дожигания и, как следствия, снижения энергозатрат. 

Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.12.2023
Площадь ОЭЗ "Новгородская" вырастет более чем в два раза
19.12.2023
Подмосковье потратит 1,9 млрд на ремонт Зарайской больницы
19.12.2023
Новый завод нефтяного оборудования на базе ЧТЗ встраивается в экосистему поддержки бизнеса Челябинской области
19.12.2023
При участии "Норникеля" в России будет создано производство плоского проката из нержавеющей стали
19.12.2023
Реконструкция терминала в аэропорту Екатеринбурга завершится в середине 2024 года
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно