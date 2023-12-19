В Свердловской области планируют создать производство продуктов на основе известняка. Завод будет использовать ископаемые, добытые на Южно-Михайловском месторождении. Разработкой залежей и последующим выпуском продукции займется свердловская горнодобывающая компания и производителей извести «Атом».

Правительство Свердловской области уже признало инвестиционный проект строительства производства приоритетным для региона. Такой статус на Среднем Урале имеют всего 25 инициатив. Реализацию проекта курирует региональное Агентство по привлечению инвестиций.

Компания «Атом» уже имеет два крупных месторождения с сырьевой базой и производит щебень, кальциевую известь и углекислоту. Продукция используется для дорожного строительства, металлургии, железобетонных изделий, газобетона, силиката. Среди клиентов производителя крупнейшие металлургические компании России и крупные производители строительных материалов УрФО «Русал», РМК, УГМК, Bergauf и другие.

Новый завод будет выпускать карбид кальция. Это будет единственное в России производство этого продукта. Карбид кальция применяют металлургические комбинаты и ацетиленовые станции, а также для строительства кораблей, танков, при создании магистральных трубопроводов и путепроводов. Несколько крупных российских предприятий уже подтвердили свое намерение приобрести уральский продукт.

В создание производства компания планирует инвестировать 200 млн рублей, на заводе будет создано 20 рабочих мест. Построить завод планируют к 2025 году. Он будет выпускать 12 000 тонн карбида кальция в год, что позволит обеспечить металлургический и химический комплексы России стратегически важным сырьем.

В планах «Атом» свести к минимуму углеродный след производства. В процессе производства карбида кальция образуется углекислый и угарный газы. Однако на заводе Южно-Михайловского месторождения будет внедрена технология возврата газов в печь для дожигания и, как следствия, снижения энергозатрат.