Арбитражный суд принял решение о завершении конкурсного производства в отношении АО «Кабельный завод «Кавказкабель». Один из крупнейших производителей кабеля в России будет ликвидирован. Однако кабель в Кабардино-Балкарии продолжают изготавливать – уже не одна компания, а три. Mashnews разбирался, что стало с производством.

Банкротство как превентивная мера

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии 8 декабря завершил конкурсное производство в отношении АО «Кабельный завод «Кавказкабель» по просьбе конкурсного управляющего.

Суд учел отсутствие конкурсной массы и невозможность удовлетворения требований кредиторов.

«Кабельный завод «Кавказкабель» был признан банкротом 10 ноября 2017 года. Все началось с небольшого иска транспортной компании «Транс Трейд» (впоследствии «Гин Лайн»), она заявила, что завод должен ей 3,17 млн рублей за перевозки, осуществленные в 2016 году. Затем в дело стали вступать другие кредиторы.

Представители «Гин Лайна» на одном из судебных заседаний пояснили, что иск о банкротстве они подали из-за того, что «Кабельный завод «Кавказкабель» собрался самоликвидироваться.

На предприятии признали, что действительно такое решение принято и уже создана ликвидационная комиссия. Но завершить начатое заводу не дали — суд открыл конкурсное производство и назначил управляющего.

В 2016 году, за год до банкротства выручка завода составила 2,5 млрд рублей. На тот момент завод, по его собственным оценкам, занимал второе место в отрасли по производству кабелей управления, четвертое — в сегменте кабелей для судов и зон связи, пятое — по продукции для погружных нефтяных электронасосов.

СПРАВКА MASHNEWS

Завод «Кавказкабель» был открыт в городе Прохладный Кабардино-Балкарии в 1976 году, специализировался на производстве промышленных и судовых кабелей, а также нефтепогружных насосов. В 2001 году предприятие начало производить кабели для АЭС, затем в линейке появилась продукция из огнестойкой изоляции из полимерных композитов. В 2003 году было открыто дочернее предприятие ООО «Кавказкабель ТМ». Оно продолжает работу, выручка за минувший год составила 217 млн рублей.

Продать долг руководителя не удалось

Завершение конкурсного производства — финальная стадия банкротства.

Сумма долга завода, зафиксированная в реестре требований кредиторов, составила 3,468 млрд рублей. За шесть лет в общей сложности были погашены требования кредиторов на 806 млн рублей.

Сейчас имущественный комплекс завода продан. За 611 млн рублей его приобрело ООО «СПК-Строй», соответствующее объявление было опубликовано на «Федресурсе» 29 августа прошлого года.

Также конкурсный управляющий добился привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя предприятия Хабаса Кармова на сумму 1,307 млрд рублей. Правда, попытки продать долг экс-топ-менеджера успехом не увенчались. Сумма была уменьшена на 99,9775% - до 294 тысяч рублей, но даже этот долг реализовать не удалось. Так что 17 ноября 2023 года субсидиарная ответственность была с Кармова списана как нереальная ко взысканию.

В судебном решении указано, что организация новых торгов обойдется дороже, чем сумма, которую планируется взыскать.

Счета предприятия, как указано в судебном решении, закрыты. Имущества или иных активов у завода не обнаружено.

Что стало с производством

В городе Прохладный у «Кавказкабеля» с момента основания было две производственные площадки, на одной из них сейчас работает «Кавказкабель ТМ». На другой находились мощности ликвидированного теперь АО «Кабельный завод «Кавказкабель».

«С октября 2022 года производственную деятельность по выпуску кабельной продукции осуществляет ООО «Кавказпромкабель», - сообщили Mashnews в пресс-службе министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарии и подчеркнули, что «Казкабель ТМ» и «Кавказпромкабель» - это две разные компании, но у каждой есть современное оборудование и амбициозные планы.

Так, «Кавказкабель ТМ» реализует инвестпроект по организации цеха по производству поливинилхлорида и модернизирует производство мощностей по переработке меди.

А «Кавказпромкабель» занят производством силовых, судовых, нефтепогружных и контрольных кабелей, а также неизолированных проводов для воздушных линий электропередач. Результаты, правда, пока скромные, выручка за прошлый год составила 27 млн рублей.

«Завершение конкурсного производства на «Кабельном заводе «Кавказкабель» означает лишь то, что у предприятия, которое все знают, теперь появился хозяин. Собственник — компания ООО «СПК-Строй». Весь коллектив, который работал на заводе на момент его покупки, а это около 450 человек, были приняты в новое юрлицо — ООО «Кавказкабель». Завод работает на полных порах, мы активно развиваемся, набираем сотрудников, с августа 2023 года повысили зарплаты. Плюс привлекли молодых специалистов с передовых кабельных заводов страны. Поэтому у нас все хорошо», - сообщил Mashnews генеральный директор ООО «Кавказкабель» Александр Бекалдиев.

Особенности ликвидации

В минувшем году выручка АО «Кабельный завод «Кавказкабель» составила 617 млн рублей, что кратно превышает совокупные доходы «Кавказкабель ТМ» и «Кавказпромкабель». А активы предприятия на конец 2022 года оценивались в 1,4 млрд рублей. С вопросом, как такое возможно у предприятия-банкрота, с которого удалось взыскать всего 800 млн, Mashnews обратился к экспертам.

«Эта отчетность по состоянию на статичную дату – 31 декабря 2022 года, она во многом формализована и отражает именно балансовую стоимость активов, то есть, то, как это указано в регистрах бухгалтерского учета. Бывает, указывают, что компания имеет внеоборотные активы (имущественный комплекс для ведения хоз. деятельности) стоимостью 1 млн рублей, но при проверке оказывается, что реальная стоимость такого имущества 100 тысяч, то есть, его стоимость не была амортизирована. Бывает конечно и наоборот, но суть в том, что всецело на отчетность полагаться не стоит, не имея первичной документации. А выручку можно объяснить реализацией в 2022 году имущественного комплекса», - пояснила Mashnews юрист Елизавета Мильхина.

«Предприятие может не иметь собственного имущества и оборудования, а вместо этого пользоваться ресурсами третьих сторон. Например, производственные мощности, оборудование и даже персонал могут быть взяты в аренду или на условиях аутсорсинга, что позволяет предприятию продолжать свою деятельность без необходимости владения активами. Возможно, что имущество и счета предприятия формально зарегистрированы на других юридических или физических лиц, что делает их недоступными для взыскания в рамках конкурсного производства», - рассказал Mashnews арбитражный управляющий, основатель ЮРЛ Групп – Семен Николаев.

Тем не менее, сейчас история АО «Кабельный завод «Кавказкабель» окончена. Как пояснил Mashnews партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Александр Казусь, данные из суда для внесения изменений в ЕГРЮЛ должны быть направлены в налоговую в ближайшие два месяца.

«После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ, юридическое лицо АО «Кабельный завод «Кавказкабель» перестанет существовать для всех третьих лиц и все долги организации подлежат списанию», - отметил Александр Казусь.

На базе кабельного флагмана Кавказа производство продолжается, но уже другими юридическими лицами, их три - «Кавказкабель ТМ», «Кавказпромкабель» и «СПК-Строй», которая продолжает использовать бренд «Кавказкабель».

Ни сами предприятия, ни их профсоюзные организации, на власти Кабардино-Балкарии не сообщали о том, чтобы пертурбации на «Кавказкабеле» сопровождались массовыми увольнениями.