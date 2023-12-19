Подмосковье потратит 1,9 млрд на ремонт Зарайской больницы

В Зарайске Московской области капитально отремонтируют здание больницы, сообщает RosTender.info. Оно расположено по адресу улица Октябрьская, дом 5.

Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения проводит конкурс на проектирование и ремонт. Прием заявок на участие открыт до 16 января. С победителем заключат контракт на 1,9 млрд рублей из средств областного бюджета.

Здание больницы 2001 года постройки отремонтируют в рамках реализации государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы.