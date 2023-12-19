«Норникель» вошел в число участников ООО «РНК-Холдинг», холдинговой компании Русской нержавеющей компании (РНК), которая реализует проект по производству плоского проката из нержавеющей стали. Участие в нем позволит «Норникелю» существенно увеличить продажи никеля на внутреннем рынке, а также интегрироваться в производство продукции глубоких переделов в секторе стали и сплавов.

РНК строит в г. Волжском Волгоградской области производственный комплекс для выпуска высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Мощность нового завода — до 500 000 т готовой продукции в год. Цех холодной прокатки планируется запустить в 2025 г., цех горячей прокатки — в 2026 г., электросталеплавильный цех — в 2027 г.

Комплекс будет оснащен современным оборудованием. Он будет отвечать самым высоким требованиям по охране окружающей среды: применяемые технологические решения призваны исключить негативное воздействие на экологию в регионе. Реализация проекта позволит создать до 2 500 рабочих мест.

Для «Норникеля» участие в новом проекте — это последовательная реализация стратегии по расширению рынков сбыта никеля, а также инвестиции в развитие перерабатывающих мощностей в России. Рынок плоского проката из нержавеющей стали в стране характеризуется диверсифицированной структурой потребления и, по прогнозам, будет стабильно расти. В 2022 г. его потребление составило около 340 000 т, прогноз на 2030 г. — более 450 000 т.

Старший вице-президент — руководитель блока стратегии и развития бизнеса «Норникеля» Сергей Дубовицкий прокомментировал:

«Речь идет о создании крупного завода по производству проката из нержавеющей стали. Имеющиеся в стране мощности не способны удовлетворить растущий спрос, поэтому до 90% продукции закупается на внешних рынках. Но ее можно и нужно производить в России, тем более все ресурсы для этого есть. Локализация способна обеспечить внутренние потребности, улучшить качество продукции, сократить сроки поставки и расходы на логистику. Участие в новом проекте соответствует целям нашей сбытовой стратегии по развитию целевых рынков и встраиванию в цепочки создания стоимости (Downstream), а также отвечает планам по наращиванию доли внутреннего потребления металлов компании».

Генеральный директор РНК Вячеслав Попков отметил:

«В лице нового участника РНК получает надежного долгосрочного партнера и рассчитывает на синергетический эффект благодаря передовым управленческим и технологическим компетенциям компании. Еще одно преимущество такого партнерства заключается в том, что комплекс будет надежно обеспечен высококачественным сырьем для производства нержавеющих марок стали. Уверен, что объединение усилий придаст положительный импульс реализации и развитию проекта».

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Основные производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России — в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

В России акции компании допущены к торгам на Московской бирже.