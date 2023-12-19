Администрация Красноярска выдала компании РУСАЛ разрешение на строительство по проекту перестройки Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Ранее проект прошел общественные обсуждения, государственную экологическую экспертизу и главную государственную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск».

Полученное разрешение администрации Красноярска позволяет компании РУСАЛ начать строительные работы непосредственно на площадке, запроектированной под строительство новых производственных корпусов. Перестройка КрАЗа будет проведена в рамках заводской территории: половина старого завода уйдёт под снос, на освободившемся месте будет построено два новых высокотехнологичных корпуса и парк для сотрудников.

Реконструкция должна значительно снизить воздействие предприятия на окружающую среду: выбросы фторидов уменьшатся на 2/3, бензапирен на новом производстве будет полностью исключен.

В настоящее время начинаются подготовительные работы: расчистка площадки, установка ограждения и освещения. Далее запланированы мероприятия по временному переносу сетей, которые пролегают по территории будущих корпусов. Уже ведется сборка кранов и анодных узлов для новейших электролизеров РА-550.

Отмечается, что поочередное строительство новых зданий позволит поэтапно отключать существующие корпуса и сохранить в период реконструкции общий объем производства на текущем уровне. Всего на КрАЗе будет реконструировано около 100 объектов основного и вспомогательного производственного назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Полная реализация проекта на начало 2021 года оценивалась в 85 млрд рублей. Также ранее «Континент Сибирь» рассказал, что на Красноярском алюминиевом заводе построят мощный электрофильтр за 200 млн рублей.