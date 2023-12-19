ПАО "Аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург) намерено в середине следующего года завершить реконструкцию международного терминала, в результате пропускная способность увеличится почти вдвое, сообщил исполнительный директор екатеринбургского аэропорта Александр Пастухов.

"Мы будем готовы в следующем году презентовать пассажирам обновленный международный терминал с увеличенным количеством кабин паспортного контроля, с обновленными интерьерами и, соответственно, с кратно увеличенной пропускной способностью", — сказал он журналистам во вторник.

Пастухов уточнил, что открытие планируется на середину года, пропускная способность международного сектора увеличится с нынешних 1,3 тыс. пассажиров в час до 2,5 тыс.

"Далее мы планируем приступать к рассмотрению проекта реализации расширения внутренних авиалиний. Этот год показал, что международный сектор справляется, а внутри российские направления развиваются очень активно", — подчеркнул исполнительный директор.

Он добавил, что, по скромным подсчетам, пропускную способность внутреннего терминала необходимо увеличить в полтора раза.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции аэровокзального комплекса "Кольцово" затронет терминал международных воздушных линий и привокзальную площадь. В начале 2022 года объём частных инвестиций в данный этап работ оценивался в 5 млрд рублей. На дополнительные средства за счёт федерального бюджета в 1,7 млрд рублей предполагалось оснастить пункт пропуска через государственную границу.

"Кольцово", находящийся под управлением холдинга "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных аэропортов России по объему пассажиропотока.