Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
ПАО "Аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург) намерено в середине следующего года завершить реконструкцию международного терминала, в результате пропускная способность увеличится почти вдвое, сообщил исполнительный директор екатеринбургского аэропорта Александр Пастухов.
"Мы будем готовы в следующем году презентовать пассажирам обновленный международный терминал с увеличенным количеством кабин паспортного контроля, с обновленными интерьерами и, соответственно, с кратно увеличенной пропускной способностью", — сказал он журналистам во вторник.
Пастухов уточнил, что открытие планируется на середину года, пропускная способность международного сектора увеличится с нынешних 1,3 тыс. пассажиров в час до 2,5 тыс.
"Далее мы планируем приступать к рассмотрению проекта реализации расширения внутренних авиалиний. Этот год показал, что международный сектор справляется, а внутри российские направления развиваются очень активно", — подчеркнул исполнительный директор.
Он добавил, что, по скромным подсчетам, пропускную способность внутреннего терминала необходимо увеличить в полтора раза.
Ранее сообщалось, что проект реконструкции аэровокзального комплекса "Кольцово" затронет терминал международных воздушных линий и привокзальную площадь. В начале 2022 года объём частных инвестиций в данный этап работ оценивался в 5 млрд рублей. На дополнительные средства за счёт федерального бюджета в 1,7 млрд рублей предполагалось оснастить пункт пропуска через государственную границу.
"Кольцово", находящийся под управлением холдинга "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных аэропортов России по объему пассажиропотока.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter