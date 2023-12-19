Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Столичная компания разработала систему энергохозяйства для сети придорожных кафе в регионах России

19 декабря 2023, 12:15 195 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ДИиПП
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Разработка помогает собирать данные и вести учет потребления энергии, что дает возможность ежемесячно экономить на электричестве до 10 процентов.

Московская компания разработала и внедрила систему энергохозяйства в несколько кафе в регионах России. Она позволяет дистанционно собирать данные и экономить на электроэнергии. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Промышленные компании города внедряют высокотехнические решения в собственные производства и разрабатывают новые инновационные изделия. Продукция столичных промышленников пользуется популярностью в регионах страны. Например, компания «Связь инжиниринг М» по заказу сети придорожных кафе разработала и внедрила систему учета электроэнергии для заведений в Ленинградской, Московской, Тверской и Тульской областях. Она позволяет удобно собирать данные и вести учет потребления энергии, что дает возможность ежемесячно экономить на электричестве до 10 процентов», – рассказал Владислав Овчинский.

   Ранее сбор данных был затруднительным и затратным из-за необходимости присутствия сотрудника на участке. В процессе реализации проекта установили приборы учета электроэнергии и подобрали тарифный план. С помощью этого заказчик может собирать данные дистанционно.

«Мы предоставляем полный спектр сервисов в области электроэнергетики. Это возможно в том числе благодаря нашей облачной интеллектуальной платформе учета энергоресурсов. Она дает возможность снимать показания, хранить архив данных для их систематизации и анализа, загружать документы по приборам учета, акты допуска и другую документацию», – рассказал инженер отдела сопровождения проектов предприятия Илья Кирин.

В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.

Обсудить на форуме
Метки: ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, ЛАССАРД
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника Телекоммуникация (связь) 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.12.2023
Филиал "Дагэнерго" устанавливает на 13 подстанциях новые коммутационные устройства отечественного производства
19.12.2023
Алюминиевая Ассоциация расширяет сотрудничество с Индией
19.12.2023
Энергетики строят в Шатуре линии электропередачи для подключения к сетям многоквартирного дома
19.12.2023
В Московском Политехе презентовали разработку нового электромобиля категории L7
19.12.2023
Марат Хуснуллин: В городах ЛНР шесть новых участников свободной экономической зоны построят более 70 тыс. кв. м жилья
Другие новости рубрики Инновации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно