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В Коми в 2025 году планируют запустить наиболее мощный на севере России Data-центр

19 декабря 2023, 15:00 432 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Наиболее мощный на севере России Data-центр запустят в 2025 году в Республике Коми, сообщил журналистам глава республики Владимир Уйба в ходе Дня региона на международной выставке-форуме "Россия".

"Мы уникальный уголок в России для создания Data-центров, для которых нужен очень большой объем дешевой энергии. У нас она есть на Печорской ГРЭС невостребованная. И при этом есть холодный воздух, чтобы охлаждать серверы - не нужно кондиционировать, а просто забором холодного воздуха. Сегодня Data-центр проектируется, в 2024 году начнется его строительство, в 2025 году мы его должны открывать. Это уникальный, самый мощный на севере Data-центр в России. Сначала там будет работать более 100 человек, а на выходе на полную мощность - до 300 IT-специалистов", - сказал глава региона журналистам.

Ранее он сообщал, что Data-центр намерены создать в Печоре, инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд рублей. Затем зампред правительства региона Антон Виноградов отмечал, что проект реализует компания "Битрикс".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

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Метки: ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, КОМИ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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