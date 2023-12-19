В Московском Политехе представили результаты работы университета в рамках национального проекта «Наука и университеты». Главным достижением стала разработка российского электромобиля категории L7, выполненная по заказу стратегического партнера вуза - компании «Автотор».

По словам директора Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Пабло Итурралде, разработанный электромобиль представляет собой компактную и доступную по цене модель для городских условий. Отличительными особенностями электромобиля являются: возможность аренды или лизинга аккумуляторной батареи вместо единовременной покупки, что снижает стоимость владения, а также использование композитных материалов для облегченного кузова, не требующего дорогостоящих технологий производства.

“Чтобы реализовывать такие проекты, в университете сформировано полноценное конструкторское бюро, включающее инженерный, технологический и аналитический центры. Благодаря широкому применению цифровых технологий, этот проект был реализован достаточно быстро. Виртуальные испытания помогли сэкономить до половины времени по сравнению с традиционной разработкой. Наша задача не только создать сам автомобиль, но и наладить производство комплектующих в России с учетом потребностей автопрома. Поэтому очень важно проводить виртуальные тесты и подбирать отечественные аналоги деталей”, — добавил разработчик.

Все основные комплектующие электромобиля - двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы - разработаны и произведены в России. Инженеры Московского Политеха выполнили проектирование несущей структуры, подвески, рулевого управления, CAN-шины и разработку аккумулятора специально под требования данной модели электрокара. Благодаря применению IT-технологий, таких как 3D-моделирование, виртуальные испытания, цифровые двойники, удалось минимизировать объем дорогостоящих натурных испытаний и существенно ускорить разработку электромобиля.

По словам ректора Московского Политеха Владимира Миклушевского, главной целью этого проекта было создание отечественной инженерной школы электромобилестроения и внесение вклада в технологический суверенитет России:

«Сегодня, когда в России используют автомобили зарубежного производства, преимущественно - китайского, это особенно важная задача. Мы сегодня презентуем разработку компактного электромобиля, выполненную по заказу нашего стратегического партнера “Автотор” в рамках спецконтракта с Минпромторгом. Это один из наших первых российских серийных автомобилей, который в 2025 году выйдет в производство».

По словам Владимира Миклушевского, благодаря использованию универсального носителя агрегатов, созданного в Московском Политехе в прошлом году, удалось значительно сократить сроки реализации проекта. «Обычно, для разработки подобных моделей требуется около трех лет, мы же смогли уложиться в полтора года», - отметил Владимир Миклушевский.

Помимо создания нового электромобиля, Московский Политех активно работает над открытием собственного конструкторского бюро электротранспорта. Для этого на базе Передовой инженерной школы электротранспорта созданы специализированные центры, в том числе центр виртуальных испытаний и инженерно-методический центр.

Центр виртуальных испытаний разработал ряд цифровых инструментов для моделирования электромобиля, которые уже переданы компании “Автотор”.

На мероприятии выступил директор по развитию «Автотор Холдинг» Андрей Верижников. Он сообщил, что в скором времени в Калининграде планируется открыть филиал Московского Политеха, который будет тесно сотрудничать с предприятиями холдинга «Автотор» в области производства аккумуляторов и электроники, систем управления, печатных плат:

«Мы работаем с Политехом уже около трех лет, и вы видите конкретные результаты этого сотрудничества. Сегодня технические вузы становятся центрами формирования компетенций и разработки инноваций, как это происходит в ведущих университетах мира. Наш электромобиль - плод совместного труда с одним из лучших технических вузов страны. Вузы должны не только готовить инженерные кадры, в которых сейчас остро нуждается отрасль. Они также определяют тренды в конструировании, применении материалов и технологий. Промышленные предприятия ориентированы на производство и получение прибыли, поэтому без поддержки научного потенциала вузов решить перспективные инженерные задачи невозможно».

Журналисты смогли испытать две последние разработки инженеров Московского Политеха - грузовой беспилотный Smart шаттл и электроквадроцикл Стелс.

Грузовой Smart шаттл представляет собой модификацию пассажирской модели беспилотного автомобиля, созданную специально для перевозки грузов по территории закрытых площадок. Шаттл имеет грузоподъемность 500 кг и может перевозить грузы самых разных габаритов благодаря наличию откидного отсека и системы вертикальной загрузки. Для обеспечения максимальной автономности в конструкции шаттла использованы литий-ионные аккумуляторы емкостью 11,8 кВт*ч. 60% всех комплектующих шаттла российского производства.

Еще одной разработкой инженеров Политеха, представленной на мероприятии, стал электроквадроцикл Стелс. Это легкий и динамичный транспорт для активного городского использования. Квадроцикл оснащен 3,5-киловаттным электродвигателем, разгоняется до 80 км/ч и имеет запас хода 100 км. Особенность Стелса - низкий уровень шума благодаря электроприводу.