Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную подведению итогов деятельности Обществ за 2023 год и планам на предстоящий период. Мероприятие состоялось в Москве при поддержке Информационного агентства ТАСС. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.



В своем вступительном слове глава Обществ подчеркнул, что компания исполняет все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжает реализацию стратегических планов по развитию электросетевого комплекса на всей территории ответственности в 20 регионах РФ, где проживает пятая часть (25,8 млн) жителей нашей страны.



Несмотря на внешние вызовы, энергетики сохранили положительную динамику базовых производственных показателей за последние пять лет. Так, средняя длительность перерывов электроснабжения в сетях снижена на 27,2% относительно аналогичного периода 2018 года, а прогнозируемый уровень потерь электроэнергии в сетях этого же класса напряжения к концу года снизится на 3,2 процентных пункта.



Игорь Маковский отметил, что помимо оптимизации издержек, в компании поступательно подходят к увеличению доходных статей бизнес-плана. Так, выручка по нетарифной деятельности к концу года достигнет рекордных показателей, а рост за период 2018-2023 года составит 282%, то есть более, чем в 3 раза. Результатом такого подхода является фиксация роста производительности труда.



Отвечая на вопросы журналистов, генеральный директор рассказал о ряде стратегических целей, от достижения которых зависит развитие Обществ и выполнение плановых показателей на этот год. Акцентировал внимание на внедрении отечественных разработок и цифровых технологий, а также подвел итоги работы за последние пять лет.



Вместе со СМИ свои вопросы главе энергокомпании задали и потребители. В преддверии мероприятия была открыта «Горячая линия», куда поступило порядка 1350 обращений граждан.

«Хочу сказать с абсолютной уверенностью, что из года в год наша команда демонстрирует слаженную работу и успешно достигает всех поставленных стратегических целей. Наряду с этим, энергетики всегда на передовой при решении амбициозных и масштабных производственных и государственных задач – мы ежедневно отвечаем на вызовы самой суровой современности, продолжая работать и развиваться для улучшения качества жизни граждан, предлагая беспрерывное, доступное и надежное электроснабжение. Всего этого удается достигать благодаря сбалансированной системной работе, постоянному стремлению к совершенствованию и повышению уровня эффективности в нашей деятельности», - сказал в завершении пресс-конференции генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.