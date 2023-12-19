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В "Самарских РС" разработали технологию для защиты программно-технического комплекса ЦУС

19 декабря 2023, 09:48 189 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Волга
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Ведущий инженер-программист филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» Анатолий Носенко разработал технологию для защиты программно-технического комплекса центра управления сетями (ЦУС) от приема ошибочной информации. Рационализаторское предложение было внедрено в ЦУС для приема данных с нескольких объектов филиала и прошло опытную эксплуатацию.

На воздушных линиях электропередачи для деления на независимые участки устанавливаются реклоузеры – малогабаритные распределительные устройства для отключения аварийных участков сети и ускорения ликвидации возможных аварийных ситуаций. Современные автоматизированные реклоузеры обеспечивают передачу информации о своем состоянии по цифровому протоколу МЭК 61850-5-2011. По проекту данные с реклоузеров передавались только на одно рабочее место – в производственное отделение или в РЭС. Для того, чтобы эти данные могли наблюдать также диспетчеры ЦУС, была выполнена интеграция данных из системы управления реклоузерами в существующий программно-технический комплекс ЦУС. При интеграции были выявлены случаи передачи в ЦУС данных о текущих переключениях, которые уже были переданы ранее.

Разработанная технология и программное обеспечение позволяют автоматически вычислять повторные данные, поступающие из систем управления реклоузерами, удалять их и оставлять только верные текущие данные мониторинга оперативного состояния.

Технология позволила сэкономить средства на приобретение дорогостоящего программного обеспечения для серверов сбора информации, которое устранило бы описанную ситуацию.

Анатолий Федорович Носенко, ведущий инженер-программист отдела эксплуатации и развития автоматизированных систем технологического управления в УКТ АСУ филиала «Самарские РС», активно занимается рационализаторской деятельностью с 2012 года. За это время подано уже 23 рационализаторских предложения, а внедрено – 22. Многие из них были опубликованы в специализированных журналах.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САМАРСКИЕ РС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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