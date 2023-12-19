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В аэропорту Перми построят новый командно-диспетчерский пункт

19 декабря 2023, 15:15 467 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
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Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Заданием на проектирование предусмотрено строительство семиэтажной вышки командно-диспетчерского пункта. В здании оборудуют рабочие места для персонала, обеспечивающего полеты гражданской авиации, технического персонала и сотрудников других служб. Общая площадь здания составит около 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, оборудуют автомобильную стоянку, установят дизельную электростанцию контейнерного типа, блочную трансформаторную подстанцию, благоустроят территорию.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство командно-диспетчерского пункта аэропорта «Большое Савино». Нынешнее здание было возведено в 1967 году. В новой постройке разместятся помещения диспетчеров управления воздушным движением и руководителя полетов, службы метеорологического обеспечения, помещения для размещения технологического оборудования и инженерного обеспечения, а также гардеробные, комнаты приема пищи, комнаты отдыха и психофизиологической разгрузки.

«Проектом предусмотрен демонтаж существующего здания КПП, ограждения территории, искусственных покрытий, а также вынос существующих инженерных сетей из-под пятна застройки», – прокомментировал представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Дмитрий Братко.

Масштабная реконструкция международного аэропорта «Большое Савино» также включает в себя реконструкцию взлетно-посадочной полосы, соединительной рулёжной дорожки, перрона, светосигнального оборудования, объектов электроснабжения, освещения, технического обслуживания воздушных судов. После завершения всех работ воздушная гавань сможет принимать дальнемагистральные самолёты, тяжелые грузовые самолеты, вертолёты типа Ми-8.

Застройщик – ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Генеральный проектировщик – АО «Новая Авиация».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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