Филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Мурманской области) и филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» (собственник гидроэлектростанций в энергосистеме Мурманской области) реализовали совместный проект по подключению Княжегубской ГЭС к информационно-управляющей системе доведения плановой мощности до гидроэлектростанций (СДПМ).

Электростанция стала вторым объектом гидрогенерации в энергосистеме Мурманской области, на котором внедрен программный комплекс СДПМ. Пилотный проект был реализован в марте 2023 года на Серебрянской ГЭС. Решения, внедренные в ходе пилотного проекта, планируется тиражировать на все регулирующие гидроэлектростанции в операционной зоне Кольского РДУ.

Цифровая система СДПМ позволяет доводить плановое значение нагрузки, рассчитываемое Системным оператором на каждый час в зависимости от режима работы энергосистемы, до Княжегубской ГЭС и распределять плановое значение нагрузки между работающими гидроагрегатами электростанции. Система работает в автоматическом режиме без участия персонала. Автоматизация процесса позволяет повысить надежность доведения планового диспетчерского графика и диспетчерских команд на изменение плановой мощности до Княжегубской ГЭС.

Специалисты Кольского РДУ разработали план-график реализации организационно-технических мероприятий, определили общие технические решения по внедрению цифровой системы, на основе которых специалистами электростанции разработана и согласована с Системным оператором необходимая рабочая документация, а также организованы работы по реализации проекта. Для подключения Княжегубской ГЭС к СДПМ были модифицированы автоматические системы управления гидроагрегатами гидроэлектростанции.

Внедрение технологии СДПМ – важная составляющая цифровой трансформации оперативно-диспетчерского управления наряду с развитием дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА объектов электроэнергетики, внедрением в ЕЭС России систем мониторинга запасов устойчивости, централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения и рядом других проектов.

Среди ожидаемых результатов использования СДПМ -- быстрое восстановление режима при небалансе в энергосистеме, снижение вероятности внеплановых изменений нагрузки электростанций, существенное повышение надежности и оперативности передачи планового диспетчерского графика, задания плановой мощности и диспетчерских команд до систем технологического управления ГЭС и ТЭС, создание технологической основы для внутричасового планирования и автоматизации третичного регулирования частоты в ЕЭС России.

Информация о технологии СДПМ

В 2016 году АО «СО ЕЭС» совместно с ПАО «РусГидро» запустили пилотный проект по внедрению цифровой системы доведения задания плановой мощности (СДПМ) до систем группового регулирования активной мощности (ГРАМ) гидроэлектростанций с использованием каналов связи ЦС (ЦКС) АРЧМ – ГРАМ ГЭС. После успешных автономных и комплексных испытаний СДПМ и ГРАМ, цифровые системы управления графиками нагрузки электростанций были введены в опытную эксплуатацию на пилотных Волжской, Камской, Саратовской, Жигулевской, Нижегородской и Чиркейской ГЭС. В 2020 году по результатам пилотного проекта новая технология была рекомендована к применению и тиражированию в ЕЭС России.

Первый в ЕЭС России проект применения технологии СДПМ на тепловой электростанции был реализован в 2022 году в ОЭС Урала на Уфимской ТЭЦ-4 без использования каналов АРЧМ. Для передачи плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд использовались существующие на ТЭЦ-4 каналы системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора, коммуникационные контроллеры и действующая SCADA-система.

До конца 2023 года планируется обеспечить техническую возможность использования СДПМ для всех электростанций ЕЭС России при условии незначительной доработки их систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора. В среднесрочной перспективе (2025–2027 годы) на отдельных энергоблоках может быть реализовано прямое управление активной мощностью из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС».